Policías despistados terminaron en medio de una obra de teatro 

La Policía cordobesa irrumpió por error en medio de una obra de teatro y terminó apuntando al director y los actores. La fuerza de seguridad habría recibido la denuncia de un vecino que confundió lo que estaba ocurriendo en un centro cultural con un robo.

El episodio ocurrió el sábado a la noche en Chalet Hereje, ubicado sobre la calle Lisandro de la Torre al 288 donde se llevaba a cabo la obra "El Juego, cuando el terror supera a la ficción", dirigida por Andrés Brarda.

"Cuando el terror supera la ficción. Así es el título de la obra y hoy fue literal. Nos comimos un atropello por una denuncia equivocada -dijo Brarba a través de un mensaje en su cuenta de Instagram-. Revólveres con linternas me apuntaron pidiéndome explicaciones sobre el hecho artístico que estaba aconteciendo. Felicito al equipo que pudo sobrellevar este mal trago con muchísimo oficio. La Policía pidió disculpas, pero fue aterrador lo que sucedió en un espacio cultural".

En tanto, en diálogo con El Diario de Córdoba, Brarda indicó: "En ese momento, se me pasaron mil cosas por la cabeza. Cuatro policías, entre ellos una mujer, irrumpieron en el teatro, me llevaron contra la pared y me apuntaron con el arma en la cabeza".

"Ayer (por el sábado) teníamos previsto una doble función, a las 22 y a la medianoche. Se trata de teatro interactivo, donde se abordaba la problemática del bullying, a través del género del terror, por lo que, tanto los actores como las personas del público necesitábamos estar parados", explicó.

Brarda detalló que "precisamente por lo que se propone en la obra, el chalé quedó a oscuras y la gente empezó a entrar iluminándose con los celulares". "De pronto pudimos ver que, desde afuera, se nos alumbraba con linternas, hasta que llamaron a la puerta principal del chalé y fue entonces que entraron los cuatro policías me arrinconaron contra una pared y, apuntándome con el arma en la cabeza me decían a toda voz: ‘¿Qué están haciendo?, ¿Qué están haciendo?’", contó.

Varios minutos después, agregó el director, "los policías se dieron cuenta de que allí estábamos artistas y público, participando de una obra de teatro. Entonces, pidieron disculpas y se fueron".