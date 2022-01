Ponce: "la jueza me comentó que iba a hacer un documental"

Valeria Ponce –abogada del doble homicida Cristian “Mai” Bustos- señaló que no tiene conocimiento acerca de si la jueza y el detenido tuvieron encuentros previos y admitió que estaba al tanto del proyecto de un documental.

Ponce es Defensora Pública y asistió a Bustos en el proceso penal que enfrentó en Esquel para determinar su responsabilidad por el asesinato del policía Leandro “Tito” Roberts. En ese marco admitió el hecho y fue condenado a cadena perpetua. Pero en las últimas horas cobró protagonismo por el video donde se lo ve junto a una de las juezas del tribunal que lo juzgó, Mariel Alejandra Suárez, prodigándose múltiples muestras de afecto en el penal donde Bustos transcurre sus días.

La abogada defensora de Bustos señaló que ella solo tuvo referencias de ese hecho por los medios, pero reconoció que los dichos que realizó la jueza Suárez en las últimas horas van en sintonía con lo que ella tenía conocimiento.

"Cristian Bustos me mencionó que tuvo una entrevista con la jueza, quien le dijo que tiene intenciones de hacer un documental o una especie de trabajo en el cual requería esta posibilidad de entrevistarse con él", mencionó Valeria Ponce en diálogo con EQSnotas.com.

"El caso de Cristian Mai Bustos tiene la particularidad de ser un hecho grave, con muchos años desde lo que pasó y por ahí se dice de manera informal que este caso es para escribir un libro", agregó la defensora.

Más adelante, Ponce señaló que no tiene conocimiento de que la jueza y el detenido hayan tenido encuentros previos (Suárez sí lo reconoció públicamente en Telefé Noticias) y admitió que estaba al tanto del proyecto de la realización de un documental (no de un libro) porque la propia magistrada se lo comentó en el cierre del debate realizado en Esquel. "Ella me mencionó que quería hacer un documental, yo se lo comenté a Bustos y él aceptó la entrevista en esos términos", comentó.