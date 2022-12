Por qué Messi le envió una carta documento a Dalma Maradona

Todo parecía ser alegrías para Lionel Messi, después de convertirse en Campeón del Mundo con la Selección Argentina, hasta que llegaron las complicaciones legales apenas pisó Buenos Aires en las últimas horas. Es que empezaron a darse cruces judiciales por la marca M10, vinculada también a Diego Maradona.

Según indicaron en el ciclo “Socios del Espectáculo”, de El Trece, Dalma Maradona habría peticionado que esa marca sea identificada con su padre como “M10 Memorial”, para que cada vez que se utilice genere un lucro en favor de la familia del astro futbolístico.

En ese contexto, los representantes de Lionel Messi le presentaron una carta documento a la mayor de las hermanas Maradona porque al querer registrar esa marca afectaría los intereses del capitán de la Selección, también identificado por su historia futbolística y su apellido con el M10.

De acuerdo a lo señalado por Rodrigo Lussich, la denuncia tiene que ver con “la intención de registrar del lado Maradona la marca ‘M10’, y la presentación de los apoderados de Messi para frenar en Marcas, Registros y Patentes”.

La misiva que recibió Dalma Maradona inicia mencionando la presentación de la mujer para registrar la polémica marca. “Fundo esta oposición en base a que mi representada es titular de la marca ‘MESSI 10 y diseño’. La marca que se intenta registrar provoca confusión en el uso que mi representada hace de la marca Messi 10, siendo Messi un nombre altamente reconocido y famoso en el mundo, provocando coincidencias en cuanto a la letra M y el número 10 que se intenta registrar” señala el escrito.

Y añade “El número 10 identifica al astro del fútbol argentino. El nombre MESSI 10 está vigente y se lo puede apreciar en todas las imágenes, productos y servicios que mi representada brinda con su nombre/marca y el número 10. Es evidente que la concesión de la marca solicitada causaría un perjuicio irreparable a mi representada como así también al público consumidor, ya que se encontraría confundido en cuanto al origen de los productos/servicios”.

“Es Dalma Maradona en cuanto a algún emprendimiento ligado a la memoria de Diego, con la marca ‘M10’, que está en oposición a la marca ‘MESSI 10 y diseño’, cuyos apoderados se niegan a atribuirle este nombre de marca a la familia Maradona” concluye el reclamo.

“ESTOY HARTA”

La hija del Diez estalló en sus redes sociales al enterarse de la supuesta carta documento que el Campeón del Mundo le habría enviado. Terminó negando todo y aseguró que no la consultaron para dar su versión de lo ocurrido.

“Yo no puedo entender quién correría el rumor de que yo le hice juicio a Messi cuando obviamente no es así. No entiendo con qué fin. Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa”, escribió en su perfil de Instagram.

Y luego continuó “nadie, absolutamente nadie que publicó eso, me llamó para ver si eso era cierto. ¿Y adivinen qué? No es cierto. Y eso que dejo pasar miles de cosas que dicen que no son… pero esto es muy fuerte”.

Tras el descargó siguió y agregó que está “harta” ante cuestionamientos de algunos periodistas del espectáculo sobre que no había alentado a la selección campeona del mundo. Y también dejó un descargo junto a un posteo con todos sus videos durante el Mundial.

“Y sí, estoy harta. Dicen que no alenté a la Selección cuando claramente lo hice a mi manera, sin querer colgarme de nada y sin caretaje y con una bebé que cada vez que gritaba un gol se ponía a llorar de miedo”, manifestó.