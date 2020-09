"Las universidades no están para perder profesores", sostuvo el fiscal de la causa Revelación al justificar por qué no pidió sanciones más duras contra el exministro de Economía en el juicio abreviado que pretende le homologue el juez Piñeda.

Por qué Nápoli no fue riguroso con Pablo Oca

Este jueves es el primer día de los cinco que tiene el juez Sergio Piñeda para definir si homologa –o no- el juicio abreviado que pidió el fiscal de la causa Revelación, Marcos Nápoli, para el exsecretario privado de la Gobernación, Gonzalo Carpintero, y para el exministro de Economía, Pablo Oca.

El acuerdo al que arribó el fiscal con los abogados de los procesados implica que Carpintero debería pagar una multa al Estado por haberse enriquecido ilegalmente. La misma consistiría en una vivienda en Playa Unión valuada en 420 mil dólares; un terreno en Trelew cotizado en 50 mil dólares y una camioneta. Además, se le impondría una pena de 3 años de prisión que ya cumplió y se lo inhabilitaría de por vida para ejercer cargos públicos.

En el caso de Oca, quien fuera ministro de Economía en el tercer gobierno de Das Neves, “no aplicamos multas dinerarias porque no se lo había imputado por enriquecimiento ilícito, sino por haber sido miembro de la asociación ilícita”, aclaró el funcionario del Ministerio Público Fiscal. Sí recibiría él también una pena de 3 años de prisión que ya cumplió y la inhabilitación para volver a la función pública.

“Establecimos la pena de tres años de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y como una idea mía hicimos una salvedad: el contador Oca da clases en la universidad y todos sus alumnos saben lo que ha atravesado y lo que ha reconocido. Si nosotros imponíamos la inhabilitación perpetua general, ni siquiera podría seguir dando clases”, señaló.

“Entonces hicimos la reserva de que Oca siguiera en el ámbito académico, pero que donará el sueldo a la propia universidad, o alguna entidad de bien público sin usufructuar de ningún modo esa actividad; que la hiciera ad honorem”, remarcó.

“Estuvo de acuerdo Oca y esperamos que esté de acuerdo el juez porque me parece que las universidades no están para perder profesores. El no podría provocar ningún tipo de daños que tuvieran que ver con el manejo de fondos; al contrario; pedimos que se impusiera como pauta de conducta la donación del sueldo como profesor”, insistió.

Además, Nápoli consideró que “no es lo mismo la actividad que desplegó Oca o que la pudo haber desplegado Correa, Pagani o Cisterna. El juez sabe que en toda asociación ilícita tiene un orden jerárquico; los jefes, los organizadores y los que se desempeñan como miembros. En esa relación de poder hay características particulares. No es lo mismo una asociación ilícita en el seno del Poder Ejecutivo como la que investigamos nosotros, que otra dedicada al narco menudeo o la producción de moneda falsa, por dar ejemplos”.

“Cisterna y Correa cumplían el rol de organizadores, sin dudas que de los que quedan son los más comprometidos”, consideró Nápoli en declaraciones a Radio 3.