Precarización y presiones motivan una retención de servicios

Se van a cumplir dos meses desde que los trabajadores de la Cooperativa Hospital Alvear no perciben sus haberes. Hace más de un año que no cobran en tiempo y forma y el sueldo es sumamente bajo, debido a la inflación. No reciben respuestas concretas y afirman recibir amenazas por parte de las autoridades.

Esto los llevó a iniciar una medida de fuerza hace casi dos semanas, la cual tiende a prolongarse por tiempo indefinido. Camilleros, auxiliares de Enfermería y de Farmacia y personal de limpieza son algunos de los sectores que están vinculados laboralmente con la Cooperativa Hospital Alvear para prestar funciones en ese nosocomio y en el Hospital Regional.

Trabajadores Cooperativa Hospital Alvear (5).jpeg

Sin embargo, solo el área de Limpieza decidió empezar con las medidas de fuerza. En total son 24 trabajadores que mantienen guardias mínimas donde solo se atienden urgencias. La decisión se tomó ante la falta de respuestas.

“Tenemos un sueldo de 30 mil pesos hace casi un año. Nos dijeron que hasta que no termine el contrato nosotros no vamos a tener ningún aumento porque somos monotributistas. Nos deben dos sueldos que son de febrero y el de marzo, pero tampoco cobramos dentro del 1 al 10 de cada mes; cobramos cuando quieren”, explicó Angeles Torres, una de las trabajadoras, en diálogo con El Patagónico.

Trabajadores Cooperativa Hospital Alvear (4).jpeg

La situación es dramática para el personal de la cooperativa. Muchos no han podido pagar el alquiler o los servicios. Están desesperados y las autoridades les comunicaron que esta semana solo iban a cobrar el sueldo de febrero. “Vamos a seguir peleando para que nos paguen los dos meses porque nos quieren pagar en mayo lo que es de marzo y continuar con ese plan de pago”, advirtió Torres.

EL AJUSTE

La comisión de la Cooperativa Hospital Alvear se renovó el año pasado después de una serie de problemas por falta de pago a los trabajadores. La nueva conducción generó esperanza entre el personal, pero se encontraron con los mismos inconvenientes.

“La comisión anterior se mandó ciertos líos de plata que nosotros no sabíamos. Este año ingresó una nueva comisión que votamos porque nos prometió un montón de cosas. Pensábamos que íbamos a estar mejor, pero no fue así porque lo que dejó la comisión anterior fueron muchas deudas y esta comisión quiere arreglar todo. En ese interín, no cobramos”, cuestionó Torres.

“La luz no espera, el alquiler tampoco; a mis compañeros los echaron del alquiler. Hay una compañera que tiene seis hijos y no sabe qué hacer para pagar sus impuestos”, agregó.

Trabajadores Cooperativa Hospital Alvear (7).jpeg

Los trabajadores plantean que se les pague en tiempo y forma, pero las autoridades comenzaron a tirarse el problema entre ellos. “Le preguntamos a la comisión por qué no cobramos y nos dijeron que la culpa la tiene el director (del Hospital) y Rawson (por el Gobierno provincial). Cuando vamos a hablar con el director nos dice que esto lo tienen que hablar con la comisión y nos dijo ‘por solidaridad mía, ustedes no están en la calle, porque ustedes no pueden estar haciendo ‘quilombo’; no pueden estar haciendo retención o paro’”, cuentan que les dijeron.

Torres y sus compañeros no tienen más herramientas que hacer visible su reclamo en los medios y redes sociales. “Es lo único que nos queda. Somos monotributistas. No podemos hacer paro o retención de servicios; no nos queda otra; nadie nos ayuda”, agregó.

Los trabajadores esperan una reunión con autoridades municipales para destrabar el conflicto. “Queremos una reunión con la Municipalidad porque dentro del Hospital (Regional) no tenemos ninguna ayuda. Sabemos que no podemos hacer paro porque nos echan. Ya tenemos compañeros que han sido despedidos. Siempre nos hacen lo mismo, se tiran la pelota uno a otro sabiendo que solo cobramos 30 mil pesos y no nos alcanza para nada”, concluyó.