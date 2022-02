Preocupa el incremento de Uber sin controles 

Se ofrecen a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp. No cuentan con seguro, ni habilitaciones municipales, además de carecer de tarifa fija. Las autoridades están desbordadas.

“Comodoro Rivadavia: Pide un viaje. Recorre. Explora. Planificar un viaje es fácil con Uber. Compara las maneras de trasladarte y descubre lo que sucede cerca de tí. ¿Vas a otro lugar? Consulta todas las ciudades donde Uber está disponible”.

Ese es el mensaje que aparece en la página principal de la plataforma de viajes para esta ciudad. El tema preocupa a las autoridades, quienes admiten que la aplicación funciona con pocos vehículos en Comodoro, pese a los compromisos que no funcionarían para preservar el trabajo de taxistas y remiseros.

Sin embargo, esto no es lo más grave para los trabajadores al volante habilitados. La pandemia abrió el juego para que las personas encuentren una diferencia económica en varios servicios de forma ilegal: “los Ubers ilegales”. Las ofertas se realizan mediante redes sociales y a través de mensajes de WhatsApp.

“Sabemos que hay mucha gente que hace traslados particulares y el uso de aplicaciones fue una de las primeras cosas que nosotros reclamamos que se hiciera algo. Si bien desde el municipio dicen que han hecho infracciones a algunos, no alcanza para controlar el transporte ilegal que hay en la ciudad”, explicó Alejandro Bustamante, de TAXA, en diálogo con El Patagónico.

A DOS PASOS

Para encontrar “un Uber” solo hay que ingresar a los diferentes grupos de compra y venta. La oferta es variada y los precios también. Pero los riesgos son altos. “No tienen seguro; no tienen licencia habilitante profesional; no tributan en el municipio; las tarifas ni siquiera están reguladas. Tampoco hay un control y no están registrados en ninguna parte”, describió Bustamante.

Su tarifa también es variable y no cuenta un parámetro como los servicios habilitados. “Es discutible el tema de la tarifa porque nosotros nos basamos en una estructura de costo, que es lo que a nosotros nos significa introducir un vehículo legal a la calle. En el caso de este tipo de viajes se maneja de acuerdo al ánimo o a la necesidad de cada persona. Por ahí un viaje te lo puede cobrar 100 pesos, o 300 de acuerdo a lo que necesite recaudar en el momento. Nosotros estamos controlados por el municipio”, comparó.