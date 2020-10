Presentan una demanda histórica contra Google

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y 11 estados presentaron una demanda antimonopolio contra Google de Alphabet Inc., al que acusan de usar su poder de mercado para defenderse de sus rivales.

La demanda es el mayor caso antimonopolio en una generación, comparable a la presentada contra Microsoft Corp en 1998 y al caso de 1974 contra AT&T que llevó a la ruptura del sistema de telecomunicaciones Bell.

El senador republicano Josh Hawley, un crítico acérrimo de Google, acusó a la compañía de mantener el poder por "medios ilegales" y llamó a la demanda "el caso antimonopolio más importante de una generación".

A la demanda contra Microsoft se le atribuyó el haber abierto el camino para el crecimiento explosivo de Internet, ya que el escrutinio antimonopolio impidió que la empresa intentara frenar a sus competidores.

La demanda federal del martes marca un raro momento de acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y los demócratas progresistas. La senadora estadounidense Elizabeth Warren tuiteó el 10 de septiembre, usando la etiqueta #BreakUpBigTech, que quería "una acción rápida y agresiva".

A días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el momento de la presentación de la demanda podría verse como un gesto político, ya que cumple una promesa hecha por el presidente Donald Trump a sus partidarios de pedir cuentas a ciertas empresas por presuntamente sofocar las voces conservadoras.

Las acciones de Alphabet subieron casi un 1% después de la noticia de que la demanda del gobierno era inminente. Los mercados dudan de que los legisladores de Washington se unan y tomen medidas, según Neil Campling, jefe de investigación de medios tecnológicos y telecomunicaciones de Mirabaud Securities en Londres.

"Es como cerrar la puerta del establo después de que el caballo ya se escapó. Google ya tiene la posición de monopolio, ha invertido miles de millones en infraestructura, inteligencia artificial, tecnologías, software, ingeniería y talento. No se puede simplemente desandar una década de progreso significativo".

Google, cuyo motor de búsqueda es tan omnipresente que su nombre se ha convertido en un verbo, emitió un comunicado en el que indicó:

"El buscador Google ha puesto la información del mundo al alcance de más de mil millones de personas. Nuestros ingenieros trabajan para ofrecer el mejor motor de búsqueda posible, mejorándolo y afinándolo constantemente. Creemos que es por eso que una amplia muestra de estadounidenses valora y a menudo ama nuestros productos gratuitos".

"La demanda de hoy del Departamento de Justicia es profundamente defectuosa. La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas. Confiamos en que un tribunal llegará a la conclusión de que esta demanda no cuadra ni con los hechos ni con la ley".

"Mientras tanto, seguimos absolutamente enfocados en brindar los servicios gratuitos que ayudan a los estadounidenses todos los días. Porque eso es lo más importante".