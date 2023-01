Preso por golpear a su pareja lanzó advertencia a concejal

Ahora Jaramillo, además de negar los hechos que se le imputan, acusó a la edil de no tener escrúpulos ya que se quedaba con gran parte de su salario.

Lo hizo a través de un mensaje que se viralizó por redes sociales y si bien no la nombra expresamente, no hay dudas que se refiere a ella por el contenido de la seria advertencia.

Concretamente señala que “a la señora que se cree juez y verdugo por ocupar un cargo público, recuerde que tengo del primero al último comprobante de transferencias de dinero que me hacía depositar a su cuenta con nombre y apellido y todo los audios donde me amenazaba con dejarme sin trabajo, dejándome con menos del 30 % del sueldo que percibía”.

“Recuerde las llamadas amenazantes en las cuales tuve la oportunidad de grabarla y esos audios donde usted me amedrenta por el dinero que yo debía depositar a su cuenta del Banco Santa Cruz y a su cuenta de Naranja X”, agrega.

En tanto, sostiene: “Agradezco al edil que se comunicó conmigo (no lo identifica) y se ofreció a que nos reunamos para ponerme un abogado pago por él para iniciar una denuncia penal”. “Mañana (por este viernes) hará público su nombre y la haré responsable de cualquier cosa que le llegue a pesar a mis hijos”.

“Usó todo para su campaña política que es una farsa. Mis hijos van a volver a estar conmigo porque las mentiras tienen patas cortas”, acusa y agrega: "Me da tristeza que esta gente use la política para dañar y no para mejorar la calidad de vida de la gente y para llenarse los bolsillos a costa del pueblo”.