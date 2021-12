Preventiva para los detenidos por el incendio en El Chubut

Marcos Antonio Wilipan, Víctor Emanuel Cotut y Jonathan Andrés Luna Almada quedarán dos meses en prisión preventiva mientras se los investiga por incendio, robo y daño en el edificio de diario El Chubut en Trelew. La pesquisa durará seis meses.

El juez Gustavo Castro consideró acreditado que el trío “estuvo en el lugar y en el momento de los desmanes, intervinieron en los hechos y participaron de lo que luego fueron el incendio y los robos”. Y coincidió con el fiscal Marcos Nápoli en que el fuego puso en riesgo la vida de los trabajadores que estaban en ese momento en las plantas altas del edificio, la noche del lunes 20. Todavía hay un prófugo en la causa.

En la audiencia realizada el lunes en el sexto piso de los tribunales de Trelew, el fiscal Nápoli describió que esa jornada no más de 15 personas se separaron de la columna de manifestantes que protestaban contra la Ley de Zonificación para un ataque a diario El Chubut.

Se dedicaron a romper los vidrios de la planta baja a piedrazos, pintar con aerosol las paredes, prender fuego y robar elementos, como tres computadoras completas.

Para Nápoli, el grupo era plenamente consciente de que había personas en los pisos superiores que corrieron riesgo de vida: era el horario crítico de cierre de la redacción.

Mientras algunos de los vándalos encendían focos ígneos, otros se quedaban con cosas. Entraron y salieron varias veces de esa planta baja destrozada.

EL ANTECEDENTE CROMAGNON

“Se aprovecharon de la situación”, dijo Nápoli, quien confirmó que la otra semana llegarán a Trelew peritos que determinarán cuál fue el riesgo real para la vida. “El humo ascendía y nadie sabía qué nivel de peligrosidad tenía”. Recordó que había recipientes con químicos y papel de diario. “En el país tenemos terribles antecedentes como Cromagnon, donde un pequeño foco afectó a muchas personas”.

En su testimonio, uno de los empleados del diario describió una impresora quemada y tirada en la calle. Y reconoció por fotos a Wilipan como organizando al resto del grupo y alimentando el fuego con material de la calle. “Tenía ascendencia sobre los demás”, dijo el fiscal durante la audiencia.

Hay policías que también reconocieron a Wilipan como miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

A otro de los manifestantes, Cotut, uno de los vidrios rotos del frente de El Chubut le lastimó la cabeza y terminó en el Hospital Zonal. El dato ayudó a identificarlo.

El fiscal describió que los comercios de los alrededores ayudaron en la pesquisa con testimonios y cámaras de seguridad. El expediente iniciado incluye entrevistas y revisión de videos, fotos y redes sociales. En los allanamientos de este lunes, a Cutul y Luna se les secuestró la ropa que se había descripto llevaban puesta la noche del fuego.

Nápoli descartó cualquier animosidad y les aclaró a los imputados que “pese a que puedo pedir 6 meses de preventiva, hago un pedido lo más acotado posible para darles una respuesta a ustedes, a la sociedad y en especial a los que se manifestaron en paz y quieren que esto se aclare”.

Por su parte, el defensor público Carlos Pericich sostuvo la inocencia del trío ya que el fiscal “no acreditó un acuerdo o un conocimiento previo” entre los imputados. “¿Qué datos trajo la Policía para unir a los tres? La descripción de los hechos no dice mucho más de lo que dice la orden de detención y no hay evidencia de que generaron el fuego”. A su criterio, no hay evidencia de que alguien haya estado en peligro concreto por el incendio.

Pericich describió que “a Cotut y Almada sólo se los ve entrando al diario y tirando piedras. Y a Wilipan no se lo observa”.

El defensor consideró que sólo se los podría investigar por daño. “Todo lo demás es un exceso”, explicó. “No tienen condenas ni ingresos. Son personas de trabajo”, los describió. Antes de la decisión del juez había pedido la liberación o que firmen el libro diariamente y no ir a prisión común.

Los tres detenidos fueron el fruto de seis allanamientos realizados este lunes en las zonas sur, oeste, norte y centro de Trelew. Hay siete personas identificadas pero se emitieron cuatro órdenes de detención. Dos fueron efectivizadas –Almada y Cotut- y un tercero se entregó: Wilipan.

Dos de los detenidos se autodenominaron participantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la mayoría de los identificados tiene causas abiertas por robo, hurto, atentado y resistencia, abuso y violencia familiar.

