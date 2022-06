Prometieron a la bandera bajo adversas condiciones climáticas

Lo hicieron en la avenida Costanera ya que por celebrarse este año el 40 aniversario de la Gesta de Malvinas, el Consejo Provincial de Educación dispuso que lo hicieran mirando hacia el mar, es decir fijando un punto cardinal orientado hacia el archipiélago.

Pero no fueron pocos los padres que optaron por no enviar a sus hijos al acto, fundamentando ello en que era inaceptable que soportaran frio, sobre todo cuando sigue creciendo la cuarta ola de la pandemia del Covid, a tal punto que no estuvo presente el propio titular de la Regional Norte de Escuelas Provinciales porque dio positivo del virus, José Alonso.

Consideraron también que la promesa bien podría haberse realizado en cada escuela, lo que no se contraponía con el amor por Malvinas, pero además evaluaron que la tozuda postura de las autoridades educativas encerraba cuestiones políticas.

La ceremonia realizada detrás del complejo deportivo municipal “Ingeniero Knudsen”, contó con la presencia del vicegobernador Eugenio Quiroga, del intendente Fernando Cotillo y de la diputada por pueblo Liliana Toro y de veteranos de guerra, en tanto que el Consejo Provincial de Educación estuvo representado por la Directora de Escuelas Primarias, Olga Rizzi.

Esa última dijo a El Patagónico que fue importante transmitir al alumnado el sentimiento de nacionalidad y de soberanía sobre Malvinas y que hubo actos similares al aire libre en toda la provincia, salvo en localidades donde se pronosticaban lluvias.

En tanto, numerosos padres que acudieron a la costanera señalaron que si bien estaban disgustados porque los chicos y chicas soportaron mucho frio, accedieron a llevarlos para no frustrar su anhelo de prometer a la Enseña Patria.