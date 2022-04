Protesta en el sector Energía de SPSE por equipamiento obsoleto

Trabajadores del sector Energía de la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), distrito Caleta Olivia, iniciaron en la mañana de este miércoles un quite de colaboración, al tiempo que bloquearon el acceso al recinto operativo ubicado en el barrio Unión.

La medida de fuerza la realizan en protesta al deficiente estado de las unidades móviles, argumentando que la mayoría son obsoletas como el caso de los camiones con hidro-elevadores que constantemente sufren desperfectos, pero además hay otros vehículos livianos que dejaron de funcionar.

A ello suman las deplorables condiciones de las instalaciones laborales, la falta de herramientas yla necesidad de una mayor cantidad de personal e indumentaria de trabajo.

Uno de los voceros dijo a la prensa que el gerente distrital, Roque Cárcamo, no responde a los reclamos por lo cual debería renunciar a su cargo y por ello esperan ser escuchados por el nuevo presidente de directorio de la empresa, Jorge Arabel, quien hoy tiene previsto arribar a esta ciudad.

En tanto, el delegado obrero del sector y también miembro de comisión directiva del Sindicato Luz y Fuerza, Miguel Kuc, comentó a El Patagónico que la mayoría de los camiones con hidro-elevadores “son inseguros” y a pesar que se les realizan reparaciones en talleres contratados, contantemente dejan de funcionar.

Resaltó que muchas de esas unidades tienen más de diez años de antigüedad y la empresa debería incorporar nuevas.

“No dan para más y como trabajadores no podemos mantener el mantenimiento del servicio eléctrico de la ciudad. Los reclamos de los usuarios son contantes pero no podemos responder convenientemente porque muchas veces no es imposible hacerlo sin medios ya que el 80 % de los móviles están fuera de servicio”, puntualizó.