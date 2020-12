Protesta frente al Juzgado federal

Una ruidosa manifestación en las puertas del juzgado federal acompañó la decisión de elevar a juicio una causa contra cinco docentes, acusados de haber promovido una caravana que cortó el tránsito en la ruta 3 el año pasado.

“Una vez más vemos cómo la injusticia está dentro de la justicia federal buscando criminalizar la protesta social. Luchar por los derechos de los trabajadores no es delito, sino una necesidad para defender la educación y la salud”, sostuvo Daniel Murphy, uno de los procesados.

Otros son Leonardo Segovia, Carlos Magno y Magalí Stoyanoff. “Nos llevan a juicio por una caravana que se realizó en 2018. Hasta ahora no hubo condena por ninguna causa. Ayer recibimos respuesta del juez tristemente célebre Guido Otranto, el mismo que no investigó responsabilidades en la desaparición de Santiago Maldonado. El rechazó todos los pedidos que presentamos con argumentos muy endebles. No quiere que se demuestre la responsabilidad de Arcioni en esta causa”, sostuvo Murphy en LaCienPuntoUno.