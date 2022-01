Próximos estrenos

C+/ CINE EN COMODORO

27 de enero:

ECOS DE UN CRIMEN

Director: Cristian Bernard

Protagonistas: Diego Peretti, Julieta Cardinali, Carla Quevedo, Diego Cremonesi, Carola Reyna

Julián Lemar, un escritor de best-sellers de suspenso, se va de vacaciones con su familia a una cabaña en un bosque. La primera noche, durante una fuerte tormenta, se corta la luz y una mujer se presenta pidiendo ayuda desesperada: su marido mató a su hijo y ahora quiere acabar con ella. A partir de ese momento, el peligro y el engaño son una amenaza constante y para Julián comienza una noche infernal hasta descubrir la verdad.

NIGHTMARE ALLEY

Director: Guillermo del Toro

Protagonistas: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe

El carismático pero poco afortunado Stanton Carlisle se gana el cariño de la clarividente Zeena y su marido mentalista Pete en una feria ambulante. Así crea un boleto dorado al éxito, engañando a la élite adinerada de la sociedad neoyorquina de la década de 1940. Con la virtuosa Molly lealmente a su lado, Stanton planea estafar a un magnate con la ayuda de una psiquiatra que podría ser su oponente más formidable hasta el momento. La novela original en la que está basada esta película se publicó en 1946 y ya fue llevada al cine en 1947.

LICORICE PIZZA

Director: Paul Thomas Anderson

Protagonistas: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper

La historia de Alana Kane y Gary Valentine, de cómo crecen, salen con sus respectivas pandillas y acaban enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973. Alana y Gary no se conocen hasta el día en que se organiza una sesión de fotos. Alana ya no estudia, es una joven que se esfuerza en definirse y encontrar un camino. Gary, un actor en ciernes, ya ha hecho algún que otro papelito remunerado, y se lo dice a Alana, decidido a impresionarla. La seguridad de Gary divierte a la chica, pero también despierta su curiosidad, y no tarda en establecerse una relación sincera aunque algo torpe entre los dos.

3 de febrero:

AMERICAN NIGHT

Director: Alessio Della Valle

Protagonistas: Jonathan Rhys Meyers, Paz Vega, Emile Hirsch, Michael Madsen, Jeremy Piven

Cuando un codiciado cuadro de Andy Warhol aparece repentinamente, se desencadena una reacción en cadena de acontecimientos llenos de peligro para un grupo variopinto de personajes, entre los que se encuentran: un falsificador convertido en marchante de arte, un mafioso y pintor con predilección por los escorpiones, una seductora conservadora de museos y un doble y aspirante a ninja. Llena de atrevidas traiciones y sorprendentes giros, la carrera por el cuadro llegará a un final explosivo...

10 de febrero:

MUERTE EN EL NILO

Director: Kenneth Branagh

Protagonistas: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening

Nueva adaptación de la novela de Agatha Christie de 1937. Linnet Doyle es una joven heredera que lo tiene todo pero aparece asesinada durante un crucero por el Nilo en el que estaba celebrando su luna de miel. Celos, intereses económicos, todo ello va perfilando el crimen. Hércules Poirot, que se encontraba en el crucero por unas vacaciones, se verá envuelto en este peculiar caso del cual saldrá a la luz un asunto aún más tenebroso.