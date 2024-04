Próximos estrenos

18 de abril:

ABIGAIL

Director: Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett)

Protagonistas: Alisha Weir, Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, Kevin Durand

Tras secuestrar a una bailarina de 12 años que es la hija de un poderoso jefe mafioso, a una banda de delincuentes sólo les queda el cometido de vigilar a la niña durante una noche, hasta que cobren el rescate de 50 millones de dólares. En una mansión alejada de todo, los raptores empiezan a desaparecer uno a uno y descubren, con creciente horror, que están encerrados con una niña nada normal. Los más pequeños pueden llegar a ser auténticos monstruos.

CIVIL WAR

Director: Alex Garland

Protagonistas: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Nick Offerman

En un futuro cercano, un equipo de periodistas viaja a través de los Estados Unidos durante una guerra civil que se intensifica rápidamente y que ha envuelto a toda la nación, luchando por sobrevivir durante un futuro cercano donde el gobierno se ha convertido en una dictadura distópica y las milicias extremistas partidistas regularmente cometen actos políticos y violencia.

25 de abril:

DESAFIANTES

Director: Luca Guadagnino

Protagonistas: Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist, Nada Despotovich

Zendaya es Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y en una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Casada con un campeón en mala racha, la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick, su ex mejor amigo y ex novio. A medida que sus pasados y presentes van chocando, provocando que las tensiones aumenten, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar.

SPY X FAMILY CÓDIGO: BLANCO

Director: Takashi Katagiri

Película de la serie anime ‹‹Spy×Family››. Él es un espía. Ella es una asesina. Juntos, Loid y Yor se guardan su doble vida para sí mismos mientras pretenden ser la familia perfecta. Sin embargo, su hija adoptiva Anya, una telépata, conoce apasionantes secretos de ambos sin que ellos lo sepan. Con el pretexto de llevar a su familia a una escapada de fin de semana invernal, el intento de Loid de avanzar en su misión actual, la Operación Strix, resulta difícil cuando Anya se involucra por error y desencadena eventos que amenazan la paz mundial.

2 de mayo:

GARFIELD: FUERA DE CASA

Director: Mark Dindal

Siendo un cachorro, Garfield conoce a Jon, quien se convierte en su dueño y va a proveerle de cantidades industriales de comida, además de arreglar todos los destrozos que provoca en su casa. Pero la apacible vida de Garfield junto con Jon, además de su otra mascota, el perro Odie, se pondrá patas arriba cuando aparezca el gato callejero Vic, su padre. Tras esta inesperada reunión con su largamente perdido padre, Garfield y Odie se verán forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un hilarante y arriesgado atraco.