Próximos estrenos

25 de abril

DESAFIANTES

Director: Luca Guadagnino

Protagonistas: Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist, Nada Despotovich

Zendaya es Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y en una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Casada con un campeón en mala racha, la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick, su ex mejor amigo y ex novio. A medida que sus pasados y presentes van chocando, provocando que las tensiones aumenten, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar.

SPY X FAMILY CÓDIGO: BLANCO

Director: Takashi Katagiri

Película de la serie anime ‹‹Spy×Family››. Él es un espía. Ella es una asesina. Juntos, Loid y Yor se guardan su doble vida para sí mismos mientras pretenden ser la familia perfecta. Sin embargo, su hija adoptiva Anya, una telépata, conoce apasionantes secretos de ambos sin que ellos lo sepan. Con el pretexto de llevar a su familia a una escapada de fin de semana invernal, el intento de Loid de avanzar en su misión actual, la Operación Strix, resulta difícil cuando Anya se involucra por error y desencadena eventos que amenazan la paz mundial.

2 de mayo

PROFESIÓN PELIGRO

Director: David Leitch

Protagonistas: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke, Stephanie Hsu

Ryan Gosling es Colt, un doble de riesgo y caza recompensas que, recién salido de un accidente que casi acaba con su carrera, tiene que localizar a una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración e intentar recuperar al amor de su vida sin dejar de hacer su trabajo diario. ¿Qué podría salir bien? Acostumbrado a explotar, recibir disparos, estrellarse, atravesar ventanas y caer desde las mayores alturas, Colt se ve ahora envuelto en una trama siniestra que lo empuja al borde de una caída más peligrosa que cualquier truco.

GARFIELD: FUERA DE CASA

Director: Mark Dindal

Siendo un cachorro, Garfield conoce a Jon, quien se convierte en su dueño y va a proveerle de cantidades industriales de comida, además de arreglar todos los destrozos que provoca en su casa. Pero la apacible vida de Garfield junto con Jon, además de su otra mascota, el perro Odie, se pondrá patas arriba cuando aparezca el gato callejero Vic, su padre. Tras esta inesperada reunión con su largamente perdido padre, Garfield y Odie se verán forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un hilarante y arriesgado atraco.

9 de mayo

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO

Director: Wes Ball

Protagonistas: Freya Allan, Owen Teague, Peter Macon

El legado de César continúa. Y mientras los simios son la especie dominante, los humanos se han visto reducidos a vivir en las sombras. Muchos años después del reinado de César, un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio. Por su parte, un joven simio emprenderá un complicado viaje que lo llevará a cuestionar todo lo que le habían enseñado sobre el pasado. En su aventura, tendrá que tomar decisiones que definirán el futuro tanto para los simios como para los humanos.