Psicólogos de Salud Pública de toda la provincia realizan un plan de lucha

Profesionales de la psicología en el ámbito de la Salud Pública tomaron medidas de fuerza tras votar en asamblea, el pasado viernes, una retención de servicios por 72 horas a partir del miércoles pasado y que concluye mañana, viernes. Los psicólogos y psicólogas vienen solicitando desde hace meses una jerarquización de su disciplina dentro del sistema de salud pública, y han propuesto instancias de diálogo con las autoridades provinciales. Sin embargo, denuncian la falta de respuesta y de interés por parte de la Secretaría de Salud para atender sus demandas, lo que los llevó a tomar esta medida.

“La falta de interlocución y el destrato hacia nuestras instituciones, como la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA) y el Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut, nos forzó a iniciar este reclamo”, señalan los profesionales, quienes también critican la “ineficacia” de campañas de solidaridad en redes sociales para captar la atención de las autoridades.

En el comunicado, aclaran que no se oponen a la propuesta de algunos sindicatos de implementar un incremento salarial al equipo de salud mental, pero afirman que esta medida no responde a su pedido de jerarquización. Sostienen que la propuesta mantiene un modelo médico hegemónico, reproduciendo desigualdades entre ellos con respecto a otras disciplinas, sin contemplar la especificidad de cada profesión, lo que consideran una “deficiente comprensión de la interdisciplina”.

Asimismo, los psicólogos denuncian el trato discriminatorio y agresivo que algunas colegas han recibido al intentar participar en las mesas técnicas y el impedimento de los sindicatos para que referentes de la psicología contribuyan con su perspectiva.

"Compartimos comunicado de la asamblea de trabajadorxs "Psicólogas y psicólogos de Salud Pública en lucha: primeras medidas de fuerza, camino al paro en Chubut* Por primera vez en la historia de la provincia, colegas de todas las localidades de Chubut votaron en asamblea el viernes 01/11, iniciar una retención de servicios por 72 horas a partir del miércoles 6 de noviembre, en el camino hacia el primer paro de psicólogas y psicólogos de Salud Pública. Después de largos meses reclamando una jerarquización de nuestra disciplina, proponiendo instancias de diálogo con las autoridades provinciales, el malestar entre colegas se fue profundizando al no obtener ninguna respuesta o un gesto de interés por escuchar nuestro reclamo, tras lo cual hemos decidido iniciar este histórico plan de lucha. Lamentamos profundamente la falta de interlocución y el destrato de la Secretaría de Salud hacia las instituciones que nos nuclean como profesionales, al no responder a las notas y llamados telefónicos de FEPRA @fepra_arg, la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, ni de nuestro Colegio profesional. Ni siquiera las campañas de solidaridad realizadas en redes por todos los colegios profesionales del país, mostrando apoyo a nuestro reclamo, lograron captar la atención de las autoridades. Esto, lamentablemente, ha transformado nuestro pedido en un conflicto."