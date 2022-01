Psiquiatra cuestionó los beneficios de Darthés en el juicio por ser hombre

El pasado jueves, finalmente, se reanudó el juicio de Thelma Fardín contra Juan Darthés, luego de que la joven lo acusara de haber abusado sexualmente de ella cuando todavía era una menor.

Por aquel entonces, ella tenía 16 años y ambos compartían elenco en la serie infantojuvenil "Patito Feo". Según pudo confesar años después la chica, el abuso se dio en el contexto de la gira musical que dio la producción, cuando estaban en Nicaragua.

Aunque después se pospuso por la feria judicial, el 1 de diciembre comenzó formalmente el juicio en Brasil, lugar en el que Darthés decidió residir por consejo de sus abogados, ya que no extradita a sus ciudadanos cuando han cometido delitos en otros países.

En este contexto, fue convocado a una audiencia el psiquiatra especializado en abuso sexual infantil Enrique Stola, quien cuestionó que no se le haya dado la posibilidad a Thelma de poder tomar un "rol activo" en el proceso.

Stola, quien también fue perito en el caso del padre Grassi, declaró vía online desde la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y tras ello decidió contar a través de sus redes sociales qué fue lo que sucedió.

"La pantalla estaba dividida en cuatro partes. En una veía al Sr. Juez Ali Mazloum, en la otra a funcionarias/os o al intérprete, en la tercera al Sr. Fiscal y en la cuarta a Juan Darthés y sus tres abogados (2 varones y una mujer)", detalló.

El especialista confirmó lo que ya el abogado de la actriz había comentado a la prensa: no podrán participar como querellantes. "A mi alrededor había funcionariado local y en un momento reconocí al abogado Fernando Burlando. Busqué a les abogades de Thelma Fardín pero no había, ni en Brasil ni en la sala. Luego supe que no los tenía, que no era querellante, que no se le había permitido por algún tecnicismo estar en la sala allí en Brasil o en la UFEM de Buenos Aires. Que tampoco podía decir nada sobre el juicio ni saber lo que está sucediendo en él".

El especialista cuestionó cómo puede ser que no se garantice la presencia de la víctima en el juicio contra su abusador. "Si esto no es asimetría de poder no sé qué otro nombre tiene. Espero que el Sr. Juez tenga la intención de nivelar esa desigualdad de poder. El acusado es un hombre mayor con fuertes recursos económicos, con una costosa defensa allí en Brasil y otra, también costosa, aquí en Buenos Aires con Fernando Burlando, personaje mimado del establishment machista y farandulero", agregó.

"La con semi-plena prueba víctima está obligada a una actitud pasiva, por no tener poder ni dinero, por no tener ninguna protección. Burlando puede estar, ella no. ¿Cómo no estuvo garantizada la presencia de la víctima en el juicio? Mucho hemos luchado porque puedan tener un rol activo en un juicio", reflexionó.