Puratich resaltó que en Madryn no se cumplen prevenciones

El ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, remarcó su preocupación por el escaso acatamiento al uso del barbijo en Puerto Madryn. El funcionario estuvo el fin de semana en la ciudad del Golfo, donde vio con preocupación la cantidad de gente que circula en la vía pública sin usar tapa bocas ni mantener una distancia acorde con otras personas.

“Estuve dando una vuelta a la tarde por Madryn y la verdad es que particularmente a mí me da un poco de miedo porque no veo que la gente esté usando mucho el tapaboca y no se da mucho el distanciamiento”, sostuvo Puratich en declaraciones radiales a LU17.

Sin embargo, no responsabilizó al turismo de ser responsable de la escena, sino al amplio movimiento en sí que se da durante una temporada.

“Tendremos que reforzar nuestra campaña y llegar con un claro mensaje para poder convivir con el virus, y volver a vivir de la forma más normal que podamos”, admitió.

“Yo no haría una relación estricta entre Covid y turismo, sino entre el Covid y una mayor circulación de personas. Cuanto más circulan las personas y más movimiento, más riesgo de contagio hay; es una realidad. Cuando aumento el movimiento de las personas tuvimos un nuevo pico. (…) Creo que fue un llamado de atención para reforzar los cuidados”, puntualizó el ministro de Salud provincial.

En otro orden, Puratich señaló que no hay que relajarse con los cuidados individuales y que la llegada de la vacuna no soluciona en el corto plazo la pandemia. “Para que haya una buena cobertura de vacunas van a pasar varios meses. Vamos a tener que seguir cuidándonos; no queda otra alternativa”, indicó.

Destacó sí la implementación del Plan Detectar para cortar cadenas de contagio y el poder empezar con la vacunación, aunque “ninguna de estas herramientas tiene el 100% de posibilidades de controlar esta pandemia. Lo más barato, accesible y a disposición es usar el tapaboca, el distanciamiento y lavarse las manos”, finalizó.