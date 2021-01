"¿Qué clase de feminista sos que salís con un golpeador?"

En las últimas horas del 2020 trascendió que Andrea Rincón mantenía un romance con el delantero de Racing Jonatan Cristaldo, sin embargo, aquel affaire se manifestó de forma escandalosa en los medios cuando la ex del futbolista, Morella de las Heras, le envió un mensaje en Instagram a la actriz para saber si veía a sus hijos de tres años y medio.

"¿Vos ves a mis hijos? Porque el padre me dice que los ves, que les pregunte cómo los tratás. Me dijo y lo borró. Y como no le creo nada no sé si es verdad o qué. Preguntales, o sea que les pregunte a los nenes. Cómo voy a hacer eso si tienen tres años. La verdad te hablo como mamá para saber con quién se quedan mis hijos. La relación que tengan ustedes no me importa, pero me dice así este pibe y me asusta", rezaba el texto que le envió la mujer a la mediática y del cual no obtuvo respuesta alguna.

Ahora, en Los Ángeles de la Mañana reprodujeron un fuerte audio de Morella a Rincón que impactó entre los presentes y miles de televidentes. "Che, si lo tenés ahí agarralo fuerte porque no vas a encontrar otro que se haga cargo de vos", lanzó ácida la madre de los hijos del jugador.

Y agregó picante: "Ya estás grande y me contó que estás desesperada por tener un hijo con él. Vos estás muy mal. ¿No te das cuenta de que ni siquiera quiere a los hijos que tiene como para tener otro?".

Por último, sostuvo: "¿Aparte, qué clase de feminista sos vos que salís con un golpeador? Me parece que a vos te gustan los problemas. ¿No?".