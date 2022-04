"Qué linda tu calza": acusan al camarógrafo

Un camarógrafo de "El Hotel de los Famosos" fue desplazado por acusaciones por acoso sexual. El ex empleado de Boxfish habría incomodado a figuras del reality. Matilda Blanco se refirió a la denuncia.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, explicó: "En más de una oportunidad sacaba la cabeza fuera de la cámara y decía 'Qué linda tu calza'".

"Lo veía que lo hacía más con otras chicas. Yo soy más cubierta y uso otro tipo de ropa, pero a las chicas que están con un short cortito, que lo pueden hacer si se les da la gana, no me divertía que las espiara tanto", manifestó la ex participante del concurso que se emite por eltrece.

Blanco disparó: "Sacaba la cabeza, te miraba y te guiñaba el ojo. Nosotras las mujeres ya aprendimos a reconocer las miradas. No pasó tanto conmigo, creo que fue una vez, y lo que pasaba con las chicas no lo veía tanto, pero comentaron que sintieron eso", aclaró Matilda Blanco.