¿Qué pasará con los chubutenses que vayan a Bariloche o Las Grutas?

Respecto de la decisión del Gobierno de Río Negro que ya anunció que el próximo 8 de diciembre habilitará el turismo nacional en Bariloche y Las Grutas, instalando hospitales modulares, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, indicó que “el gobernador hará los anuncios sobre la habilitación del turismo, aunque en el caso de la cuarentena será una responsabilidad social”.

“Como nos pasa con la habilitación de vuelos ahora, el sistema no da abasto para controlar a todos. Y ya no pedimos el PCR porque es muy caro y no garantiza nada. Pedimos a quienes vuelven que eviten juntarse o salir para que no nos compliquen”, exhortó en declaraciones a Radio 3.