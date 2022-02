Qué puede pasar en el reclamo de Natalia Denegri a Google

La Corte Suprema podría convalidar el Derecho al Olvido, pero de forma limitada. El máximo tribunal convocó a una audiencia pública para el próximo 17 de marzo esencialmente para tratar el litigio entre el gigante Google y Natalia Denegri. La mujer ahora es empresaria gastronómica y presentadora de televisión, radicada en Miami, pero litigó contra Google porque en el buscador se la encuentra todavía como chica-del-caso-Coppola, ocurrido en 1996, o sea hace casi 26 años. Denegri ganó su juicio contra Google en dos instancias y la empresa del buscador presentó un recurso que llegó a la Corte Suprema.

En la audiencia del 17, los magistrados no sólo escucharán a los abogados de las dos partes sino a varias organizaciones y especialistas que se presentan como “amigos del tribunal” y expondrán su opinión. "No es lo mismo una persona que no es pública, que no buscó ser pública, que un funcionario o un político. Tampoco es lo mismo algo ocurrido hace dos años que hace 20. Habrá que ser cuidadosos porque esto choca con el derecho a la información y la necesidad de no obstaculizar a quien quiera reconstruir la historia", afirman en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

LA REPUTACION

En el mundo actual, buena parte de la reputación de un ciudadano depende de Google, dado que de allí surgen elementos de la historia personal de muchísimas personas. Denegri no demandó al buscador por dinero sino para que saque aquellas imágenes de peleas y escándalo de 1996. “Mi búsqueda por el derecho al olvido no tiene que ver con olvidar un pasado de vergüenza, sino con la búsqueda de dejar atrás un episodio del que fui víctima siendo menor de edad”, señala la ahora empresaria.

Los argumentos de Denegri -cuyo abogado es Martín Leguizamón- son sólidos. Entre ellos está el hecho de que al momento del caso Coppola ella tenía 19 años, es decir que era menor, porque por entonces regía la mayoría de edad a los 21. Además, ella fue absuelta y se comprobó que la cocaína encontrada en su casa fue puesta por otras chicas, en combinación con policías, para perjudicar al exjugador Alberto Tarantini.

Casi todos los que trabajaron en el expediente fueron condenados, empezando por el juez Hernán Bernasconi y su secretario, en una movida que también tenía bastante de política y que apuntaba igualmente a Diego Armando Maradona. En el caso siempre sobrevoló la sospecha de que Bernasconi y los policías bonaerenses tuvieron un guiño del gobernador Eduardo Duhalde dado que Coppola era entonces amigo de Ramón Hernández –secretario privado de Carlos Menem- y concurría a la Quinta Presidencial de Olivos.

Justamente, Denegri y las otras chicas del caso, dicen que fueron usadas. Un ingrediente de la trama que nunca se esclareció es que los primeros denunciantes de la causa fueron Sergio Camaratta y Gustavo Prellezo, dos policías bonaerenses que muy poco después fueron condenados por el siniestro crimen del fotógrafo José Luis Cabezas.

DERECHO AL OLVIDO VS DERECHO A LA INFORMACIÓN

Todo indica que la Corte podría confirmar el fallo respecto de Denegri, pero a la vez limitando el derecho al olvido. Por ejemplo, no es lo mismo una ciudadana común, como Denegri, que un exfuncionario o una persona que decidió hacer una carrera pública, política. “En estos casos estamos ante el peligro de censurar la historia”, dicen en el alto tribunal. “Sería un obstáculo para cualquier periodista o investigador que quiere reconstruir la historia”.

Otra cuestión de importancia es el tiempo: "no es lo mismo algo sucedido hace dos años, que hace 20. Y desde ya que cada caso será distinto, por lo cual es posible que en caso que el buscador no acepte voluntariamente bajar el link, requerirá de un pronunciamiento de un juez", siguen diciendo en el cuarto piso de Tribunales.

Frente a esos cuestionamientos posibles, el abogado de Denegri, Leguizamón, explica que el fallo de la Cámara Civil fue muy preciso: “uno no podrá acceder a escenas que fueron violencia, insultos, agresiones, amenazas, peleas entre mujeres, todo de nulo contenido periodístico. Pero la limitación será la siguiente: no se podrá acceder poniendo en el buscador Natalia Denegri, Natalia Ruth Denegri o Natalia Denegri-Caso Coppola. De las otras maneras, se podrá acceder. Por ejemplo, cualquiera que quiera buscar a partir del nombre del juez, de los policías, del propio Coppola, tendrá el material”.

En la audiencia pública del 17 de marzo, seguramente Google estará representado por sus abogados Arnaldo Cisilino y Mariano Grondona (h) y es presumible que, como en casos anteriores, contraten un constitucionalista para que los respalde. Del otro lado estará Leguizamón, acompañado por la exjueza de la Cámara Civil, Marta del Rosario Mattera. Pero van a pedir intervenir también cinco universidades y tres colegios de abogados. El listado sigue abierto para inscribirse como "amicus curiae", o sea amigo del tribunal.

Como es obvio, Google está muy interesado en el caso porque el derecho al olvido avanza en varias latitudes. En la Unión Europea está establecido: el propio buscador tiene un formulario en el que se puede reclamar y el título del formulario es Derecho al Olvido. También hay fallos en Chile y en Perú, mientras que en Brasil existe un proceso en marcha, sin definición todavía.

