"Quiroga es cómplice", afirma Montenegro

El cumpleaños de Ricardo Sastre, el regalo de un barbijo de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), risas y aplausos. Toda esa secuencia quedó plasmada en varias imágenes que fueron difundidas por el Gobierno provincial durante el breve interinato del vicegobernador al frente del Poder Ejecutivo.

Se trataba de dar una imagen de acercamiento con los gremios estatales. Sin embargo, el mensaje no fue tomado como tal por parte de la Mesa de Unidad Sindical (MUS).

Quien recogió el guante fue Tomás Montenegro. El secretario general de la CTA de los Trabajadores de Chubut cuestionó a su par de ATE, Guillermo Quiroga, por esas fotografías y por “ser cómplice del ajuste que viven los trabajadores estatales”.

“Durante todos estos años hemos tenido la clara conciencia de quién es el enemigo: el ajuste. Por eso siempre desde la CTA, ATECh y la Mesa de Unidad de Sindical hemos intentado la unidad con todos los sectores, aun con muchas diferencias, porque en definitiva el compañero y el laburante es el que sufre el ajuste”, aseguró Montenegro.

“Pero sí me permito diferenciarme de algunos dirigentes que han sido sumamente complacientes, por no decir cómplices de estos años. Cuando el gobernador (Mariano Arcioni) nos castigaba, nos perseguía e incluso intentaba desconocer la licencia gremial o pretendiendo criminalizar la protesta, algunos dirigentes terminan como si estuvieran en una fiesta como si hubiera algo que festejar, riéndose no sé de qué porque hay trabajadores que ellos representan que la están pasando muy mal, o que incluso no logran los acuerdos paritarios desde el 2019. Nos parecía una falta de respeto y lo hemos denunciado siempre”, criticó.

SER Y PARECER

En diálogo con El Patagónico, el dirigente gremial aseveró que “algunas expresiones que realizamos también las hicimos por el enojo de algunos de los trabajadores al ver a su propio dirigente como muy complaciente con el gobierno cuando ellos mismos están sufriendo necesidades; parece que se les están riendo en la cara”.

Montenegro también cuestionó los vínculos que tiene Quiroga con el Gobierno provincial. “Hay que decir que muchos de esos dirigentes tienen funcionarios provinciales; son parte del gobierno de Mariano Arcioni, por lo cual a muchos no nos sorprende esta foto de camaradería que puede tener Quiroga con el Gobierno provincial. Sí es lamentable la postergación de derechos que muchos de sus representados tienen. Más allá de eso, hay que seguir hablando con los compañeros sobre todo lo que sufren y reclamar su derecho. Nosotros siempre vamos a estar en el mismo lado”, destacó.

Es por eso que el secretario general de la CTA de los Trabajadores de Chubut advirtió que seguirán los reclamos contra Provincia. “Vamos a expresarle al gobierno todo lo que debamos expresarle, pero esperemos que haya una reacción. Lo ideal hubiese sido que el gobierno tenga la iniciativa de convocarnos ante la realidad que estamos viviendo. No lo hizo. El gobernador se fue de vacaciones y volvió con su cara doradita mientras el pueblo está sufriendo consecuencias muy graves”, criticó Montenegro recordando el pedido de apertura de paritarias con el gremio docente.

“Por una cuestión ideológica, nunca vamos a ser cómplices de un gobierno que lo único que sabe hacer es ajustar”, dejó en claro el dirigente gremial.