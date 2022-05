Racing ganó en Brasil y se acerca a la clasificación  

Racing Club derrotó este martes 2-1 a Cuiabá en Brasil, por la 4ª fecha de la Zona B en la Copa Sudamericana 2022. El “Dorado” y la “Academia” se midieron en el Estadio Arena Pantanal.

El conjunto dirigido por Fernando Gago ganó con goles de Aníbal Moreno y Enzo Copetti, y llegó a la cima del grupo con nueve puntos. Melgar también ganó su partido, por lo que todo se definirá en la próxima fecha en el Cilindro de Avellaneda.

Empezó en desventaja la “Academia”. No porque el local fuese superior, sino porque en un partido trabado, el árbitro Guillermo Guerrero de Ecuador, con tendencia localista, inclinaba la cancha para el local y porque embocó un gol en el momento justo. Se fue al descanso ganando Cuiabá 1 a 0 con un tanto de Marllon y Racing no conseguía dañarlo.

Pero le duró poco. Salió con todo la “Academia” en el segundo tiempo y a los minutos, tras una gran combinación, Aníbal Moreno la clavó en el ángulo con fiereza para empatar el partido.

Y ante de los 15 minutos, fue Enzo Copetti quien atropelló un centro bajo y puso el 2 a 1 que estaba mucho más relacionado con el trámite del juego.

Al fin, ganó Racing y el equipo de Fernando Gago quedo muy cerca de la clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamericana.

Síntesis

Cuiabá 1 / Racing Club 2

Cuiabá: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Marllon, Uendel; Valdivia, Pepê, Marcão y Felipe Marques; Elton y Alesson. DT: Luis de Oliveira Preto.

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz; Fabricio Domínguez, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.

Gol PT: 29’ Marllon (C).

Goles ST: 2’ Aníbal Moreno (RC), 14’ Enzo Copetti (RC),

Cambios ST: 13’ Rodriguinho x Marques (C), 21’ Christian Rivas x Marcão (C), 24’ Matías Rojas x Alcaraz (RC) y Jonathan Gómez x Domínguez (RC). 30’ Eugenio Mena x Piovi (RC), 33’ Jenison x Elton (C) y Marquinhos x Valdivia (C), 41’ Nery Domínguez x Copetti (RC) y Javier Correa x Chancalay (RC).

Amonestados: Valdivia, Pepê, Marcão, Lucas, Elton, Empereur (C). Moreno, Alcaraz, Copett, Piovi (RC).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

Estadio: Arena Pantanal.