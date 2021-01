Rada Tilly: 400 casos en 20 días

“Ha sido impresionante la cantidad de personas positivas. Veníamos en una curva de descenso hasta el 20 de diciembre y hasta ayer sumamos casi 400 casos en solo 20 días. Es una cifra muy grande”, dijo este martes la secretaria de Desarrollo Social del municipio de Rada Tilly, María Eugenia Vidal.

Acotó que se trata de “muchos casos de neumonía y algunos se han tenido que internar. Y son de todas las edades. Ya no vemos el contagio laboral que antes era más frecuente y los protocolos están más estrictos”.

En tal sentido, resaltó que si bien ahora bajaron las reuniones familiares y de juventud, las mismas estaban desatadas a fin de año, lo cual se confirma cuando los contagiados son consultados por los lugares que frecuentaron y acerca de sus contactos estrechos.

“Ahora dicen ‘no sé dónde me contagié; voy al super, a la farmacia’. Eso habla de la circulación viral. El anexo ya no funciona y el virus se transita en los domicilios, separando al positivo de la familia. La gente prefiere quedarse en su casa y se contagian en familia, aunque en no todos los casos se da”, concluyó la funcionaria en LaCienPuntoUno.