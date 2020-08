Rebels se quedó con el invicto de Waratahs

Rebels superó este viernes como visitante a Waratahs por 29 a 10 (primer tiempo 19 a 10) y le quitó así el invicto, en el inicio de la cuarta fecha del Super Rugby Australia, en el que juegan cinco franquicias del país oceánico.

El encuentro se jugó en el Sydney Cricket Groun de Sydney, en tanto que mañana sábado a las 6:15 de la Argentina jugarán Western Force-Brumbies en el Leichhardt Oval en Perth.

El puntero es Reds (tres jugados) con 10 unidades, que tendrá fecha libre, seguido por Brumbies con 9 (dos), Waratahs con seis (cuatro); Rebels con seis (tres) y Western Force uno (dos).

Para Rebels, marcaron tries Ryan Louwrens y Marika Koroibete, con cinco penales y dos conversiones de Matt Toomua, mientras que, para Waratahs, Alex Newsome sumó un try y Will Harrison una conversión y un penal.

El triunfo de Rebels fue indiscutible, aunque podría haber sido más amplio si su ataque hubiese sido más ordenado y con más seguridad en el manejo del balón.

Al terminar las ocho fechas regulares, el segundo jugará ante el tercero y el ganador definirá al campeón del certamen ante el que culmino primero en la primera fase, el 19 de septiembre próximo.

CRUSADERS JUEGA ANTE HURRICANES

Crusaders, puntero del certamen y vigente campeón, jugará mañana sábado ante Hurricanes como local y puede extender su ventaja sobre el resto de los equipo en el inicio de la séptima fecha del Super Rugby Aotearoa (Nueva Zelanda en maorí), en donde juegan solo franquicias neozelandesas.

El partido se jugará desde las 4:05 de Argentina en el Orangetheory de la ciudad de Christchurch, en tanto que la fecha se completará el domingo a las 0:35 con Blues-Chiefs, a jugarse en el Eden Park de Auckland.

El puntero es Crusaders con 18 unidades (cuatro partidos), seguido por Blues 13 (cinco), Hurricanes 12 (cinco), Hichlanders 10 (cinco) y Chiefs cuatro (cinco).

Mañana volverá a ser titular en Crusaders, quizás el hombre más desequilibrante del certamen, Will Jordan; mientras que en Hurricanes no estará el capitán de los All Blacks Sam Cane por una lesión en la espalda y lo reemplazará Asafo Aumua.

Jaguares podrían salir beneficiados

La Unión Australiana de Rugby (ARU) rechazará la propuesta de la Unión Neozelandesa (NZR) para integrar el nuevo torneo Trans-Tasman, que iría en lugar del Super Rugby en 2021, en una situación que podría beneficiar a la franquicia argentina Jaguares, ya que podría volver a tener competencia.

El presidente de la ARU, Rob Clarke, habló en los pasados días con su colega de la NZR, Mark Robinson, sobre el futuro de los certámenes en el hemisferio Sur y se aguarda que Australia ignore la invitación para sumarse al nuevo torneo junto con franquicias de Nueva Zelanda y otra de una Isla del Pacífico.

La noticia será un golpe para la NZR, que está siendo muy criticada por la prensa con respecto a su postura sobre el futuro del Super Rugby, indicó el sitio neozelandes Stuff.

Hasta los ingleses criticaron a NZR después de la publicación del informe Aratipu realizado por la SANZAAR (organismo que forman las uniones de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Argentina) acusando a Nueva Zelanda de "arrogante" ante sus vecinos australianos.