Reclama por la beca: "fuimos a Rawson solo por la foto"

Una egresada en 2023, oriunda de Río Senguer, todavía no accedió a la beca que le corresponde por su buen promedio.

Se llama Martina Pérez Hernández y es egresada 2023 de la Escuela 716 de Alto Río Senguer. La joven fue distinguida por la Legislatura de Chubut como "mejor promedio" en el período 2023/2024, pero aún no percibió la beca que le prometieron para sus estudios terciarios. "Nos hicieron ir a Rawson sólo para una foto", dijo.

La joven expuso su malestar a través de sus redes sociales, reclamándole al Gobierno de Chubut el pago de la beca comprometida en el transcurso del reconocimiento que se le hiciera a los estudiantes por sus altas calificaciones.

La joven adjuntó a su reclamo imágenes del diploma y del acto en Legislatura del Chubut, donde el titular de la Legislatura, Gustavo Menna, y el ministro de Educación, José Luis Punta, posaron con ella al entregarle el diploma y el reconocimiento.

"No soy de hacer estas cosas, pero me parece muy injusto lo que hace Provincia. El año pasado me avisaron que estaba entre los alumnos con mejores promedios del año 2023. Aparte del reconocimiento que nos daban (ir hasta Rawson, a una sesión especial de la Legislatura de Chubut), la Dirección de Becas de Provincia nos otorgaría una beca económica por un año a quienes seguíamos estudios terciarios", indicó.

"Pasó el día de la sesión especial en Legislatura Provincial y nos dieron un certificado donde decía que la beca debía comenzar a pagarse en marzo del año 2024.

"En mi caso tuve que hacer algunos trámites ya que no contaba con tarjeta ni caja de ahorro. Lo hice; fui 2 veces al Banco del Chubut y obtuve mi tarjeta", añadió Martina.

"Hoy, 17 de marzo del 2025, sigue sin pagarse esa beca. Compañeros que tenían el mismo beneficio han mandado mail, mi mamá y yo hicimos lo propio y a ninguno nos han dado respuestas".

La joven, próxima a iniciar su segundo año universitario, consideró que fue "una total falta de respeto" lo que ocurrió, "en la que nos envolvieron sólo para la foto y ahí quedó todo.

No espero que me paguen (o quizás sí); sólo pretendo opinar que este Gobierno, que por publicidad dicen ser los mejores y tener a Chubut en perfectas condiciones, nos ha mentido a los estudiantes con mejor promedio de la provincia".

"Tengo la suerte de tener una familia que me puede bancar económicamente mis estudios, pero estoy segura que a más de uno esa ayuda económica nos vendría muy bien. Y tampoco dejar pasar que si prometen algo deberían cumplirlo. Si no tenían los fondos para dichas becas, no hubieran armado terrible circo", finalizó Martina en su posteo público.