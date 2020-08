Reclamos en las puertas de una obra social

El conflicto es con Construir Salud, la obra social del personal de la construcción que suma quejas, mientras paralelamente algunos afiliados apelan a la Justicia mediante recursos de amparo con la esperanza de que así comiencen a recibir las prestaciones que les vienen negando en los últimos meses.

“Tuve inconvenientes con una resonancia y con los oculistas de mis hijos”, expresó una afiliada en declaraciones a LaCienPuntoUno, mientras un hombre expuso el drama que vive con su hija que fue trasplantada de médula.

“Hace un mes que estamos con problemas buscando una resonancia y una tomografía. No dan soluciones; dicen que urgencia nomas. Fui a Clínica del Valle y ahí no quieren atender por la deuda de la obra social, pero a mí los descuentos me los hacen todos los meses”, expresó.

Bajo la lluvia, hace dos días que los afiliados exigen soluciones, mientras se presentan recursos de amparo en la Justicia, lo cual hace que se avance de a tramos, pero sin soluciones de fondo a mediano plazo.