Recompensa de $50 millones para identificar a los autores del incendio en Puerto Patriada

El Gobierno de Chubut anunció una recompensa millonaria para quienes aporten datos clave. El operativo continúa con apoyo nacional y fuerzas federales, mientras avanza la investigación judicial.

El Gobierno de Chubut anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes brinden información que permita identificar a los responsables del incendio que afecta a la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo. La medida fue confirmada tras establecerse la intencionalidad del siniestro, en el marco de una investigación judicial que ya arrojó pruebas concluyentes.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Ignacio Torres, junto al fiscal Carlos Díaz Meyer y el ministro del Interior, Diego Santilli. Allí se brindó un informe integral sobre el estado de los incendios en la región cordillerana, el despliegue del operativo y el avance de las pericias técnicas.

Torres valoró la colaboración de Río Negro y Neuquén, particularmente en la disponibilidad de aeronaves. Actualmente, el operativo cuenta con seis aviones hidrantes, un helicóptero y camiones cisterna de Vialidad Nacional, que permiten garantizar el abastecimiento de agua en sectores de difícil acceso.

En cuanto a la situación general, se informó que hay cinco incendios activos en la región, con distintos niveles de control. Los focos de Lago Engaño, Cholila y El Turbio se encuentran contenidos en un 90%, mientras que continúan activos los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y en El Hoyo. Sobre Epuyén, las autoridades aclararon que las evacuaciones fueron preventivas y descartaron, por el momento, afectación directa a viviendas.

Respecto de la investigación, el fiscal Díaz Meyer explicó que se trabaja en el lugar con especialistas de la Policía Federal, la brigada de investigaciones de la policía provincial y un perito judicial local. Las tareas permitieron identificar el punto de inicio del fuego y confirmar que al menos dos de los cinco incendios fueron provocados de manera intencional. Según precisó, se determinó el uso de acelerantes, como nafta, descartando por completo un origen natural. Además, se investiga la recepción de amenazas contra brigadistas y bomberos voluntarios que participan del combate del fuego en Puerto Patriada.

En el plano social, se informó que diez familias perdieron sus viviendas a raíz de los incendios y ya fueron reubicadas. El Ministerio de Desarrollo Humano de Chubut, en coordinación con el Gobierno nacional, brindará asistencia y acompañamiento tanto a las familias damnificadas como a productores afectados por el avance del fuego.

Finalmente, las autoridades remarcaron que la recompensa de 50 millones de pesos busca incentivar el aporte de datos fehacientes que permitan avanzar en la identificación de los responsables. La información puede ser suministrada en cualquier comisaría, en el marco de un trabajo conjunto con fuerzas federales, con el objetivo de establecer responsabilidades y sentar un precedente frente a hechos de esta gravedad.