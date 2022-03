Remodelaban el techo de una iglesia y encontraron docenas de pelotas

La imagen, tomada recientemente frente a la iglesia de San Tommaso, en el centro de Ascoli Piceno (Marcas, centro), circula en línea desde hace unos días. Muestra una grúa con un trabajador que limpia el techo del edificio.

Abajo, en la plaza frente a la iglesia, se ven decenas de pelotas de fútbol recuperados del techo, algunos nuevos y otros —la mayoría— viejos y ennegrecidos por el tiempo. La foto fue compartida en un grupo de Facebook de vecinos de Ascoli y de ahí pasó a Twitter, donde se viralizó.

Las pelotas fueron encontradas durante la limpieza del techo en vista de la restauración del edificio, dañado por el devastador terremoto que golpeó el centro de Italia en 2016.

Generaciones de niños las mandaron allí por error, jugando al fútbol en la plaza, en una escena que era común en las ciudades italianas. De hecho, aún hoy en día en la jerga futbolera local se sigue hablando de “tiro alla viva il parroco” (tiro hacia el párroco) o de “un campanile” (un campanario) cuando la pelota se eleva verticalmente.

Varias de las pelotas halladas han estado allí durante décadas. Fue como encontrar un pequeño museo del fútbol del siglo XX: hay modelos de plástico y cuero que han resistido la lluvia, el viento, el sol del verano y el frío del invierno. Hasta se encontró la pelota del Mundial de Argentina de 1978.

“Esas pelotas son el testimonio de un fútbol que se jugaba en las plazas italianas, en los potreros de las parroquias, donde los niños y jóvenes se reunían para patear sus primeras pelotas soñando con convertirse en campeones: y muchos realmente han logrado cumplir este anhelo”, comentó el Concejal de Deportes del Municipio de Ascoli Nico Stallone, ex jugador de la Serie C y B con dos participaciones también en la Serie A con Ascoli.

“No es casualidad que las pelotas encontradas son todas muy viejas”, finalizó el funcionario. “Me imagino el pesar de quienes no pudieron recuperarlos a su debido tiempo, también porque no había muchos disponibles. Era una linda época y quien dice que volver a jugar un poco más en la calle no sea bueno para la socialización de los chicos y para el fútbol italiano”.

Por su parte, el alcalde de Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, prefirió destacar que “algunas pelotas eran recientes”. “Hay niños que todavía hoy juegan en la plaza. Son menos que hace un tiempo, pero los hay”, dijo.

Aun así, la mayoría de los comentarios parecieron reflejar la nostalgia por un país donde los niños corrían por las plazas sin prohibiciones, Italia participaba en el Mundial e, incluso, a veces lo ganaba. Otros, en cambio, se tomaron el hallazgo con humor. Como un usuario que comentó: “Los delanteros italianos nunca han tenido buena puntería”.

