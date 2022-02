Repudian a jugador del West Ham por maltratar a su mascota

En las últimas horas trascendieron imágenes del futbolista Kurt Zouma maltratando a su mascota, un indefenso gato que fue víctima de muchos golpes. El video se viralizó en muy poco tiempo y generó indignación y repudio.

Fue el diario británico The Sun quien reveló unas grabaciones en las que el defensor francés aparece dándole una patada a su gato y pegándole una cachetada, como forma de diversión, tanto para él como para todos los que estaban presentes en su casa, incluido su hermano Yoan, encargado de documentar el momento y subirlo a Internet.

El club inglés se expresó inmediatamente en un comunicado: "Hemos hablado con Kurt y trataremos el asunto internamente, pero nos gustaría dejar en claro que de ninguna manera aprobamos la crueldad hacia los animales".

Más allá de repudiar el hecho públicamente, no trascendió si el West Ham sancionará a Zouma de otra manera, y de hecho el defensor fue titular en el partido ante Watford, lo que generó mucha indignación entre las asociaciones protectoras de animales y el público en general que no tolera ese tipo de violencia contra seres tan indefensos como las mascotas domésticas.

Por la relevancia que tomó el video, el defensor optó por pedir disculpas públicas: "Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, del cual sinceramente me arrepiento. También quiero pedirle perdón a todo el que haya visto el vídeo. Los gatos están bien, sanos y salvos. Todos en la familia los queremos. Este comportamiento fue un hecho aislado y no pasará de nuevo", expresó el futbolista de 27 años en un comunicado tras darse cuenta de la gravedad del asunto.