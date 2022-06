River no pudo con Atlético Tucumán

River Plate empató este sábado sin goles con Atlético Tucumán en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El partido, que se jugó en el Monumental, tuvo el arbitraje de Fernando Espinoza y con ese resultado, el equipo que conduce Marcelo Gallardo, que tuvo algunas bajas, sumó su segundo empate seguido sin abrir el marcador.

Antes de los tres minutos, Atlético Tucumán quiso sorprender con un bombazo de mitad de cancha de Joaquín Pereyra, pero Franco Armani controló la trayectoria de la pelota, que finalizó en el techo del arco. El "Millonario" respondió con dos ocasiones de Esequiel Barco: primero remató desde afuera y luego capturó un rebote a la salida de un tiro de esquina, probó de lejos y Carlos Lampe reaccionó bien.

River continuó en busca de la apertura del marcador y quería plasmar en el marcador la diferencia que sostuvo en el campo de juego: Agustín Palavecino disparó desde lejos y luego Bruno Bianchi casi la mete en contra tras un centro de Andrés Herrera desde la derecha. En otra llegada, Julián Álvarez llegó exigido a la línea final y sacó un centro atrás que dominó Lampe.

La más clara fue una genial combinación entre Julián y Enzo Fernández: el mediocampista fue trabado con lo justo por Ciro Rius cuando estaba mano a mano con Lampe. En el final de la primera parte, el arquero riverplatense se lució ante un remate de Ramiro Carrera desde fuera del área.

En el inicio del complemento, el equipo de Gallardo contó con dos chances muy claras, una pegada a la otra, y con Elías Gómez como protagonista: primero, Lampe le detuvo un cabezazo y luego una gran tijera sobre su palo derecho. Con los ingresos de Tomás Pochettino y José Paradela, River generó una buena situación que finalizó con el remate del 26 y otra respuesta de Lampe.

El Millonario dominó y tuvo el control, mientras que Atlético Tucumán se replegó en su campo e intentó lastimar de contra. En una llegada más de River, Julián Alvarez probó desde afuera, pero su derechazo se fue desviado por el palo derecho de Lampe. En otra del 9 de River, su disparo de frente al arco se fue muy por arriba del arco y Herrera, cerca del cierre, casi marca un golazo.

River sumó su segundo empate sin goles, luego del debut ante Defensa y Justicia, y ahora tendrá dos compromisos seguidos en condición de visitante en Santa Fe: este miércoles se enfrentará con Colón y el domingo jugará ante Unión.

Síntesis

River 0 / Atlético Tucumán 0

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez y Elías Gómez; Enzo Pérez; Santiago Simón, Enzo Fernández, Agustín Palavecino y Esequiel Barco; Julián Alvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Ciro Rius, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Martín Garay y Joaquín Pereyra; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Cambios ST: 15' José Paradela x Barco (RP) y Tomás Pochettino x Palavecino (RP), 25' Ignacio Puch x Lotti (AT) y Renzo Tesuri x Pereyra (AT), 36' Matías Orihuela x Rius (AT), 37' Braian Romero x Simón (RP), 45' Leonardo Heredia x Menéndez (AT) y Gastón Gil Romero x Carrera (AT).

Amonestados: no hubo.

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Monumental.