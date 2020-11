Ruggeri: "Fue un error llevar a Diego a la cancha"

"Fue un error llevarlo a la cancha el viernes para el homenaje por su cumpleaños. No estaba bien. El es feliz en la cancha pero ese día no. No era Diego. El Diego que conocemos no", analizó Ruggeri.

"Nosotros salimos campeones del mundo pero este pibe es otra cosa. No hablen de Maradona porque no saben lo que es ser Maradona. Este pibe, fuera de la cancha, no tuvo vida. No podía. Es muy difícil. A mí me encantaría ser Diego pero adentro de la cancha, claro. Afuera no, para nada", reflexionó el exdirector técnico, ahora devenido en panelista de televisión.

Maradona y Ruggeri fueron cercanos en el plantel campeón del mundo de 1986 en México, con la dirección de Carlos Bilardo, aunque en el último tiempo "no se hablan" porque desde el entorno del astro "complican la llegada".

"Yo hablo con Matías Morla, que me va diciendo todo. Morla no está todo el día ahí con él. Los mensajes que te mandan sé que no son de él. Yo le digo Armando. No es fácil y uno no quiere armar quilombo. Imaginate si voy a la casa... Olvidate que pega el grito y paso. Imaginate que caemos tres o cuatro y te dicen hoy no. Le tenemos que dar un bife al que nos dice hoy no. Queremos reírnos y que se ría un rato", apuntó Ruggeri en ESPN.

"Si Diego estuviera bien de salud, hoy sería el presidente de la FIFA. Rodeado por jugadores europeos de élite, estaríamos en la Conmebol, en todos lados, olvidate", cerró.