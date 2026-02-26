El incidente ocurrió en San Martín y España. Hubo una agresión física en la sala de espera, la presunta exhibición de un arma de fuego y la asistencia médica a una persona mayor que cayó durante el altercado.

Sacó un arma en el banco en medio de una pelea familiar

Un enfrentamiento entre integrantes de una misma familia generó pánico y corridas este jueves en la sucursal del Banco Chubut situada en la esquina de San Martín y España, donde debieron intervenir la Policía y una ambulancia del sistema de emergencias.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una mujer que aguardaba ser atendida junto a un menor fue abordada por una pareja con la que mantendría un conflicto previo. La situación derivó rápidamente en una agresión física en plena sala de espera, generando escenas de tensión entre clientes y empleados.

En el marco del incidente, uno de los hombres involucrados fue aprehendido por efectivos policiales, acusado de haber golpeado a un familiar, informó Del Mar Digital. Testigos indicaron además que, durante el enfrentamiento, habría mostrado un arma de fuego dentro del banco, lo que incrementó el nerviosismo general.

Durante la gresca, una persona de edad avanzada cayó al suelo y sufrió una lesión leve, por lo que recibió asistencia médica en el lugar sin necesidad de traslado, según las primeras versiones.

El procedimiento policial se extendió por varios minutos y provocó un importante despliegue en el sector céntrico, lo que despertó preocupación entre quienes se encontraban en la zona al momento del hecho.