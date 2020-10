Salah ayudó a un indigente que era acosado por un grupo de jóvenes

El delantero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, salió en defensa de una persona indigente que era acosada por un grupo de jóvenes en una estación de servicio, reveló este miércoles la prensa inglesa con imágenes del hecho.

"Salah observó como un grupo de jóvenes increpaba a un indigente en una estación de servicio cercana al estadio de Anfield, tras el partido que el Liverpool jugó contra el Arsenal el pasado 28 de septiembre", revelo este miércoles el diario británico The Sun.

El periódico señala que "lejos de no hacer nada, el egipcio encaró a los jóvenes y les advirtió que tuvieran cuidado porque ellos podían acabar en la misma situación", y una vez que logró que lo dejaran en paz, se dirigió a un cajero automático y extrajo 100 libras para dárselas.

The Sun entrevistó al indigente, David Craig, quien relató la situación y se mostró agradecido con Salah. "Mo fue tan maravilloso como lo es en el campo. El grupo me estaba gritando cosas y preguntándome por qué pedía. Me decían que me buscase un trabajo", explicó el hombre al diario británico.