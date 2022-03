El experimentado jugador del "Xeneize" no quiso opinar sobre el conflicto entre Battaglia-Almendra-Benedetto pero lo terminó haciendo con una frase muy fuerte.

Salvio: "El puterío no va conmigo"

Luego de la victoria de Boca sobre Central Córdoba de Rosario en los 32avos de final de la Copa Argentina, Eduardo Salvio habló con los medios y fue consultado sobre el último escándalo del "Xeneize", que tuvo como protagonista a Agustín Almendra.

Tras las duras críticas de Darío Benedetto, "Toto" Salvio no quiso emitir opinión al respecto de la situación en sí, pero terminó lanzando una frase explosiva que puede ser tomada aún peor.

"No voy a hablar de eso porque el puterío no va conmigo. Son cosas que ya pasaron, ya hablaron los que tenían que hablar y yo no voy a agregar nada al respecto. Solo pienso enfocarme en los partidos y entrenamientos", sentenció el volante.

Asimismo, cuando le volvieron a insistir sobre los dichos del "Pipa" en contra del accionar de Almendra, Salvio utilizó nuevamente el recurso de la evasión, dejando en claro una vez más que no tiene tiempo ni espacio para polémicas. "No voy a decir más nada. Ya se habló del tema", cerró.