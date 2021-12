Santiago Paincho planifica un 2022 en el Turismo Pista con auto propio

El comodorense que participó durante esta temporada en la Clase 2 con un Chevrolet Celta continuará en la divisional pero con un Wolswagen Up.

El ex campeón de karting, Santiago Paincho comenzó a planificar lo que viene a nivel nacional y junto a su papá comenzó a trabajar en un nuevo proyecto para la temporada 2022 de la Clase 2 del Turismo Pista. El piloto comodorense afrontará el calendario que se viene con un auto nuevo y dentro de la estructura que se integrará a la numerosa categoría.

Tras terminar el 2021 con el AC Competición, Paincho comenzó a darle forma a una nueva alternativa, ya que la escuadra de Tomás Aramburu decidió no continuar en el divisional en 2022. Por lo cual, el crédito de Comodoro Rivadavia llevó a un acuerdo con Mauro Seitz para conformar una estructura.

De esta manera, el ex campeón de karting se subirá a un auto de nueva generación porque la formación avanza en la construcción de un Volkswagen Up. Aún no saben si la unidad estará para la primera fecha, que está pactada para el 13 de febrero, pero la intención es desembarcar cuando el vehículo esté en condiciones.

Por su parte, la motorización estará a cargo de Juan José Cassou, tal como fue en 2021. En tanto, Seitz también buscaría incursionar en la Clase 3 y para eso tendría dos unidades en la divisional.