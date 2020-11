El intendente Balochi dijo que Provincia no lo consultó. También su par de Río Senguer se expresó en similar sentido. Se les acotan las posibilidades de hacer turismo comarcal a los habitantes de Comodoro y Rada Tilly. Al menos por ahora.

Sarmiento no quiere turistas comodorenses

El anuncio de la apertura del turismo entre comarcas en la provincia tomó por sorpresa al intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, quien anticipó que este jueves 19 de noviembre la ciudad de los lagos no recibirá a comodorenses con fines turísticos.

Aún hay mucho por definir en Sarmiento, donde el anuncio de la apertura del turismo intercomarcal tomó por sorpresa tanto a su intendente Sebastián Balochi como al Comité de Crisis de la ciudad, que por el momento definió no recibir comodorenses a partir del 19 de noviembre.

“Nos vamos a tomar todo el tiempo necesario para con el Comité de Crisis definir esta situación. Nosotros no hemos sido consultados, en ningún momento recibí un llamado del ministro de Salud para ver qué opinábamos”, manifestó Balochi a El Comodorense Radio.

En la misma línea, afirmó que en la ciudad de los lagos “hemos hecho un gran esfuerzo como comunidad para bajar la cantidad de casos, hemos llegado a tener 200 activos en su momento, hoy tenemos 50. No tenemos internados en el hospital y tenemos más de 500 recuperados, entonces hasta que no esté definido a nivel local obviamente la posibilidad de acceder a la localidad no va a estar autorizada”.

“Por ahora no se va a permitir el ingreso a Sarmiento. No se va a habilitar hasta que esté definido por el Comité de Crisis la apertura al turismo”, añadió.

Para el intendente de Sarmiento, la prioridad está en definir “si estamos en condiciones de decir que sí y después cómo materializarlo”, y dio a conocer que desde el Concejo Deliberante de la ciudad “una de las recomendaciones fue tomarse el tiempo necesario para evaluarlo”.

Si bien participó del zoom donde se hizo el anuncio, “en ningún momento recibimos un llamado para ver qué opinábamos”, criticó, y añadió que “no es una cuestión entre ciudades sino de una decisión que no fue fuertemente consensuada para poder trabajarla con tiempo”.

La decisión de no abrirse a los turistas comodorenses no es definitiva, aclaró Balochi, aunque para habilitar su ingreso primero deberán definir “si van a acceder grupos de convivientes, si van a tener que traer una PCR negativa” y varios pormenores que aún no están resueltos.

“NOS PASA LO MISMO CON SENGUER”

Sarmiento no está libre del virus, y si bien disminuyó los contagios diarios y por lo tanto los casos activos, a una localidad como Río Senguer con casi nula cantidad de casos no le agrada la idea de recibir sarmientinos con fines turísticos.

“Nos pasa lo mismo con Senguer, cualquier persona de Sarmiento que quiera ir a allí con fines turísticos debe sujetarse a lo que ha dispuesto el Comité de Crisis allá, es una situación similar”, describió, y manifestó entender la situación “por el esfuerzo que ha hecho Senguer para llegar al día de la fecha prácticamente sin casos”.