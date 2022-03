Scaloni: "estamos para competir con las mejores selecciones, no quedan dudas"

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó este domingo una conferencia de prensa antes de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 y aseguró que el conjunto albiceleste está "para competir con las mejores selecciones", aunque evitó el mote de candidato al título en la Copa del Mundo.

"Vamos a entrenar a la tarde y ahí empezaremos a perfilar el equipo para el martes", señaló Scaloni de cara al duelo con Ecuador por la jornada de cierre del certamen continental.

Además, se refirió al mensaje de Ángel Di María después de la goleada 3 a 0 sobre Venezuela, en la que habló de su último partido con la camiseta del seleccionado en territorio argentino.

"No vi el posteo, imagino que lo habrá publicado pensando en este año. Yo les dije que el día que no jueguen más en la Selección, que sea una decisión del DT de turno y que no lo decidan ellos. Si fue el último, fue inmejorable", manifestó.

Y añadió en referencia al capitán Lionel Messi: "Después de jugar un Mundial todos hacen valoraciones, no estoy en la cabeza de los jugadores para saber qué piensan. En todo caso, habrá a disfrutarlos ahora. Hay que quedarse con el lujo de poder disfrutarlos por ahora".

Respecto a lo futbolístico, el DT explicó: "Tenemos claro que el equipo se siente cómodo con tres mediocampistas de juego, uno más vertical y dos delanteros. Pero no todos los partidos tienen que ser como los del viernes, porque el rival te somete o te lleva a cambiar".

"Hay muchas cosas que debemos consolidar, que no las voy a decir. Todos los equipos las tienen, hasta los que son casi perfectos. Ahora viene todo viento en popa pero tenemos que estar preparados para cuando eso no suceda", continuó.

En cuanto al Mundial, Scaloni expresó: "No tener la chance de prepararlo como era habitualmente es algo nuevo para todos. Intentaremos negociar con los clubes, gracias a la buena relación que tenemos, para tratar de que los jugadores lleguen de la mejor manera".

Y agregó: "Al sorteo voy y la Selección argentina se concentrará en la Universidad de Qatar. Se puede dormir ahí y el entrenamiento está muy cerca. El análisis de los rivales lo estamos haciendo, cuando sea el sorteo hay que empezar a trabajar para ver cómo juegan y la posibilidad de ir a verlos, lo que hace todo el mundo. En principio los tenemos vistos".

"Me llena de orgullo que la gente se sienta identificada con el equipo. Ahora, lo que se vive en la calle, me pone muchas veces incómodo. Estamos para competir con las mejores selecciones. Es fácil decir que somos candidatos, pero estaría mintiendo, aunque de que vamos a competir no quedan dudas", sentenció el director técnico.