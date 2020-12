Scaloni votó primero a Mané y luego a Messi

El seleccionador argentino eligió primero al jugador del Liverpool y después a su capitán, pero hay explicación: los seleccionadores no pueden votar en primer lugar a un jugador de su país.

Este jueves, la FIFA entregó los premios The Best, donde el galardón más importante en fútbol masculino se lo llevó Robert Lewandowski.

Después de la premiación, en las redes sociales se filtraron los votos de las figuras que participaron, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En ESPN mostraron cuáles fueron las elecciones de los seleccionadores argentinos de Conmebol y sin duda hubo una que más llamó la atención.

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, votó primero a Sadio Mané, después a Messi y tercero a Neymar.

¿De verdad el DT de la Albiceleste no quiso poner al Diez primero? La explicación es que los seleccionadores no pueden votar en primer lugar a jugadores de su propio país, es decir, Scaloni no podía darle cinco puntos (máxima calficación) a Messi.

En el final, el Diez argentino quedó tercero por detrás de Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

No obstante, el entrenador sí podía elegir a otro compatriota para el tercer lugar, algo que no hizo.