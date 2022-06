Se abrieron las inscripciones para los 21K de Buenos Aires

La Asociación Ñandú tiene abiertas las inscripciones para el 21k de Buenos Aires y el Maratón Internacional de Buenos Aires, pruebas que –con la categoría de Label Race en World Athletics (Federación Internacional)- se realizarán el 21 de agosto y 18 de septiembre respectivamente.

En los próximos días también quedarán abiertas las inscripciones para el 10k de San Isidro, a realizarse el 27 de noviembre y que volverá a incluir el Campeonato Nacional de Carreras de Ruta en el programa de la Confederación Argentina de Atletismo.

El 10k, con el auspicio de la Municipalidad de San Isidro, se realizará en el circuito habitual, junto al Hipódromo de esa localidad. Y se hará en el marco de las actividades solidarias, sociales y culturales que desarrolla el Municipio. "Corremos por ella" fue el lema de la última temporada, unido a distintas causas por la mujer.

Los vencedores del 10k del 2021 fueron Federico Bruno y Florencia Borelli, quien estableció el récord nacional de esa distancia en ruta.

ADIDAS RUN FOR THE OCEANS

Como parte del Día Mundial de los Océanos (8 de junio), Adidas y su socio Parley for the Oceans invitaron a la comunidad deportiva a convertir su actividad en acción y a participar en Run For The Oceans en 2022. Por primera vez se han incluido nuevas actividades en este desafío: tenis y el fútbol, todos unidos con un mismo fin: unirse para ayudar a proteger los océanos de los residuos plásticos.

La acción, desarrollada entre el 23 de mayo y 8 de junio, se realizó por quinto año con la ambición de movilizar a una generación para ayudar a acabar con los residuos plásticos. Las investigaciones demuestran que el mundo está en un punto de inflexión, y predice que los océanos contendrán más plástico que peces para 2050.

Por cada 10 minutos corriendo en actividades selectas como running, tenis o fútbol, registrados por los participantes a través de la aplicación adidas Running, Parley limpió el peso equivalente a una botella de plástico de playas, islas remotas y costas antes de que llegue al océano (hasta un máximo de 250.000 kg).

Desde 2017, Run For The Oceans de adidas y Parley ha unido a más de 8,2 millones de corredores en todo el mundo, alcanzando un total combinado de más de 81,7 millones de kilómetros recorridos.