Se aisló en el auto para no contagiar a sus padres

En la localidad de San Francisco, Córdoba, un joven de 23 años contrajo coronavirus y tras conocer el resultado del testeo lunes pasado y ante el temor que sus padres, que son parte del grupo de riesgo, se contagiaran, decidió irse a vivir al auto.

Para realizar el asilamiento obligatorio que requiere la enfermedad, y ante la imposibilidad de ir a otro lugar, tomo esa decisión, al no recibir ninguna respuesta por parte de la Municipalidad.

"Di positivo en Covid-19 y me llamó la municipalidad solo para preguntarme si tuve contacto estrecho con alguien y le dije que no, que estoy arriba de un auto desde el lunes y me dijeron gracias, que tenga un buen lunes"

Al ser consultado sobre como se alimentaba, aseguró que su vínculo cercano le acercaba comida, agarrándola cuando se iban.

Por otro lado, remarcó que por suerte para él, el auto estaba ubicado en un buen lugar y el calor no afectó mucho, pero remarcó que allí, los días "se le hacían eternos".

Tras la viralización de una publicación en redes sociales del caso, el intendente García Aresca realizó gestiones para que este viernes el joven sea trasladado a un hotel de la ciudad de Córdoba para que complete los días de aislamiento que debe cumplir.