Se disfrazaron del hombre araña y la actuación tuvo un final inesperado

Hoy en día las redes sociales son una vía de comunicación y, también, de entretenimiento para los internautas de Internet. Generalmente los videos más icónicos y que llaman la atención se vuelven virales porque repercuten alguna emoción en la gente.

Twitter es un claro ejemplo de una de las aplicaciones que más se usan para compartir videos en los que se muestran escenas que provocan diferentes sentimientos como alegría, enojo, tristeza o cualquier otro.

Así fue con la cuenta de @ValenCladis, quien subió un audiovisual en el que se puede ver a tres muchachos vestidos con el traje del hombre araña. "No uso twitter pero lo amerita, esperen el final", escribió la chica del video.

En el clip hay una secuencia en la que aparecen los tres spiderman saliendo de la parte de atrás de un muro. Cuando están atravesando la pared de la casa para sorprender a los familiares, uno de ellos cae al intentar saltar y no pudo hacer su representación como lo haría el reconocido personaje que posee habilidades para ir por la ciudad como un súper héroe.

No uso twitter pero lo amerita, esperen el final pic.twitter.com/tsv6mMdu3c — Valen Cladis ❤ (@ValenCladis) April 16, 2022

El joven que termina siendo un blooper para las redes sociales, quiso pisar sobre un tacho de lata que había en el lugar para no caer directamente al suelo pero no logró hacerlo y terminó en una caída. Rápidamente todos los presentes comenzaron a reír ante la fallida actuación de un hombre araña, según describió crónica.com.ar

Los usuarios no entendían por qué razón había tres chicos vestidos con el mismo traje, entonces pedían una explicación. "Porque hay 3 Spiderman . Necesito contexto", dijo un seguidor.

La realidad es que los chicos quisieron darle una sorpresa y alegría a su abuela que cumplía 90 años. "Contexto: son tres nietos de la abuela, uno de ellos trabaja animando fiestas y tenía los tres trajes en el auto. Todo super improvisado jajaja", aclaró la tuitera.

Sin embargo, los seguidores no quedaron conformes con esa explicación. "Amiga me encantaría que expliques por que hay tres spiderman EN UN CUMPLE DE 90", agregó una chica. A lo que Valen prefirió no decirlo porque es "muy largo para explicar".

La reacción de los usuarios

La publicación se volvió tan viral que llegó a más de 65 mil likes, 7 mil retuits y muchos comentarios que dejaban los usuarios ante la fallida presentación del hombre araña. "Jajaj que onda ese spiderman", manifestó un seguidor.

"Fue Misterio, le puso una trampa.", escribió un internauta. Y otro más comentó: "casi le saca el podio al Spiderman desmayado después de una maniobra fallida jajajaajajajajajaja".