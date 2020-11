Se enojó el intendente de Senguer

El intendente de Río Senguer, Miguel López Gutiérrez, manifestó en medio de una entrevista radial que aquellos que ingresen a dicha jurisdicción deberán realizar el aislamiento. En esa localidad ya tuvieron dos casos positivos de Coronavirus, aunque ambos pasaron a la condición de recuperados.

"No hubo consulta a los intendentes, creo que a ningún intendente se le consultó. Hubo una decisión del gobierno provincial de habilitar el turismo, nosotros no estamos en desacuerdo con eso, pero no hubo comunicación previa”, manifestó en primer lugar López Gutiérrez respecto a la habilitación del turismo interno.

Sobre esta misma línea agregó, "no me parece justo por la gente de Senguer que se está cuidando". Y sentenció –según Mil Patagonias-: "quienes vengan de Comodoro, Rada Tilly o Sarmiento, tendrán que hacer cuarentena".