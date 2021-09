Se estrena el film de terror más esperado del año: Maligno

Maligno presenta a Madison, una mujer que tiene macabras pesadillas que la dejan completamente paralizada. Aterrada por lo que ve en ellas, no consigue dormir por las noches ni vivir por el día. Pero el terror cada vez se irá apoderando de ella cuando descubra que esas pesadillas no son sueños, sino que son hechos de la vida real.

La película marca el regreso del director James Wan a sus raíces con este nuevo thriller de terror original, basado en una novela gráfica que él publicó en 2011. “Quería hacer algo muy diferente, y Maligno es el resultado”, dice Wan. “Se parece al tipo de historia que hubiera hecho antes, cuando estudiaba cine y me imaginaba lo que quería llevar a la gran pantalla. La idea me vino de un concepto médico que mi mujer me contó, basado en hechos reales. Luego le di vueltas para intentar convertirlo en una historia interesante. En cierto modo estaba también volviendo a mis orígenes en el cine independiente de terror, cuando rodé películas como Saw. Maligno es una combinación de muchos géneros diferentes que me inspiran como cineasta, ya que tiene parte de slasher, parte de cine de monstruos y también de terror psicológico. Todo eso me pasaba por la cabeza”, agrega.

“Utilicé mucha acción real, combinándola con animatronics y otras tecnologías”, cuenta. “Creo que la historia me permitió ser atrevido con mi forma de rodar. Me gusta tener las ideas claras desde el comienzo, pero al mismo tiempo también mantener la puerta abierta para probar cosas nuevas. Lo pasamos muy bien haciendo esta película. No sé cuándo volveré a rodar un filme como Maligno, así que lo disfruté a tope. Nuestro negocio está cambiando, y es difícil predecir cualquier cosa, pero me gustaría seguir explorando estos personajes y sus historias si tengo la oportunidad. De hecho, ya lo tengo en mente. Espero que el personaje de Gabriel levante tanto interés como otras creaciones mías monstruosas”.

La idea de este reputado cineasta no es otra que la de ahondar en las vicisitudes de un género que conoce mejor que nadie, presentándonos una historia completamente original que bebe de los clásicos. Wan ha dicho que Maligno es su “visión de ese estilo particular de narración de los años 80 en el que una víctima comienza a ver a través de la visión de un asesino. Hubo un período en el que había muchas películas como esa, y soy un gran admirador de ese subgénero en particular. Películas similares a Los ojos de Laura Mars. Quería hacer mi propia versión, cruzada con mi amor por Brian De Palma y Darío Argento y Mario Bava”.

Y Wan es uno de los grandes maestros del cine de terror. Sus películas han renovado el género e inspirado a muchos nuevos directores. Además, cada vez que estrena un nuevo título es capaz de llenar las salas de cine, cosa que ya muy pocos directores pueden decir.