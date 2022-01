Se estrena thriller protagonizado por Diego Peretti

“Ecos de un Crimen” es un relato de suspenso protagonizado por Diego Peretti, Julieta Cardinali, Carla Quevedo, Diego Cremonesi y la participación especial de Carola Reyna. Julián Lemar, escritor de best-sellers de suspenso, se va de vacaciones con su familia a una cabaña en un bosque. La primera noche, durante una fuerte tormenta, se corta la luz y una mujer se presenta pidiendo ayuda desesperada: su marido mató a su hijo y ahora quiere acabar con ella. A partir de ese momento, el peligro y el engaño son una amenaza constante. Para Julián comienza una noche infernal en la que tratará de descubrir la verdad

“En verdad, no me fui nunca del cine”, dice Cristian Bernard. “Nunca estuve peleado. Pero la experiencia de “Regresados” fue muy compleja. Nos fue muy mal económicamente, más algún lío que tuvimos con el INCAA y un juicio. Fue una historia traumática. Pero nunca me resintió con el cine: siempre tuve proyectos, siempre quise hacer películas. Tuve la posibilidad de llevar a la pantalla grande “Operación Traviata”, sobre el asesinato de Rucci, una historia increíble en la que trabajé cerca de cuatro años en la adaptación al guion. Hace cinco años que estoy con el proyecto de una película de terror, “Bajo tus Pies”. En el medio hicimos series, como “Germán, Últimas Viñetas”, una propuesta hermosa junto a Flavio Nardini, Miguel Ángel Solá y un grupo de actores extraordinarios”.

“Las mejores cosas que me pasaron con el cine son las que me llegaron del cielo, las no esperadas”, añade. “Los proyectos míos son tortuosos, llevarlos a cabo es complejo. Pero de golpe me llegó este guionazo. Ricardo Freixá, productor de “Bajo tus Pies”, me lo alcanzó sin darme ninguna información: “Leelo”, me dijo, ‹porque ante la tristeza de una película que se pospone no hay nada mejor que otra película›. Yo esperaba una comedia y me volví loco porque es una película de género. Por un lado es un thriller psicológico, pero a la vez es un relato fantástico y una historia de terror, El guion es de Gabriel Korenfeld, guionista de “Permitidos”. A la media hora le contesté a Ricardo: “¡Hagámoslo!””.

Señala que “Ecos de un Crimen” es “una película atípica de género. Generalmente el cine industrial está enrolado en las comedias o en el drama. Pero el thriller psicológico, donde hay cosas de Hitchcock pero también de Carpenter, no es común. Me gustó la simpleza y al mismo tiempo la contundencia: es una flecha. Es aparentemente simple, pero mucho más compleja de lo que parece a primera vista. ¡Por momentos me arrepentí porque la hechura es muy difícil! Todo transcurre de noche y bajo la lluvia. Me atrapó la posibilidad de poder hacer algo de lo que no tenemos mucha tradición”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (27 de enero al 2 de febrero):

19:30 Hs. Ecos de un Crimen (castellano)

22:00 Hs. Ecos de un Crimen (castellano)

Título original: Ecos de un Crimen

Género: Thriller

Origen: Argentina

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 1 hora 24 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Dirección: Cristian Bernard

Guión: Gabriel Korenfeld

Producción: Particular Crowd y Tieless Media

Música: Pablo Borghi

Fotografía: Andrés Mazzon

Montaje: Francisco Freixá

Protagonistas:

Diego Peretti, Julieta Cardinali, Carla Quevedo, Diego Cremonesi, Carola Reyna