Se filtró mail de Érica Rivas con quejas por los chistes de Casados con hijos

La polémica salida de Érica Rivas del regreso teatral de Casados con hijos sumó un nuevo capítulo. Este lunes Ángel deBrito le echó más leña al fuego al leer en su envío, Los ángeles de la mañana, un mail que la actriz le envió a la producción del espectáculo para marcar sus discrepancias en relación a cómo se estaba encarando el proyecto.

"Querido Diego: Te mando mis observaciones sobre los spots. Disculpa si son subidas de tono, pero es lo que me sucede y quedé en que iba a estar en el proyecto diciendo todo lo que pienso. Copio este mensaje a Gustavo Yankelevich que me pidió que me contara todo ", arranca el texto escrito por la artista que se ganó el cariño de los seguidores de la popular sitcom de Telefe, al ponerse en la piel de Maria Elena Fuseneco.

"Para serte sincera, viniendo de ustedes, esperaba algo más trabajado, más ingenioso, más ácido", leyó De Brito. "Pienso varias cosas. Spot número 1: ¿María Elena ahora es vegana? ¿Por qué? El tema de lo de vegana no sé si es una licencia que se están dando- porque yo lo soy- pero no me gustaría que se bardee al veganismo y quede como algo pelotudo, que es como lo estoy vislumbrando. Es la típica que se plantea en todas partes. Si va a ser así, prefiero no tocarlo y menos que los chistes sobre veganos no me los chanten a mí. Si vamos a meternos con eso, sería bueno hacer chistes para otro lado, ¿no?", disparó Rivas en un tramo de la misiva.

"Pienso que en el horizonte que se nos está viniendo encima, un hombre que se burla de una mujer que no se depila el bigote, tendría que ser sancionado y burlado él. Pero en este caso, Pepe está haciendo reír al público como si fuera algo malo o tomando como poco femenino dejárselos", leyó el conductor, mientras Latorre exclamaba: ¡No está bien esta chica! No te puede molestar tanto un guión".

"¿De qué nos vamos a reír ahora? ¿Qué le vamos a dar a la gente para que se ría? ¿Cuál es nuestro compromiso en este nuevo paradigma? Otra pregunta que me hago: ¿Esto lo chequea Sony?", inquiere en la carta.

"Hoy diría muchas cosas sobre este chiste tan malo y que atrasa mucho. Cuestionaría la masculinidad y no ya la de Pepe, sino la de todos los hombres", lanzó la actriz. "Eso no es gracioso, con eso no se juega, de eso no se habla", añadió en alusión a hacer humor sobre la virilidad de los hombres.

"Mi femineidad no la cuida nadie, la tengo que cuidar yo solita y con esto cuido a todes. Un besite-e", concluye Rivas en el escrito, remarcando el uso del lenguaje inclusivo.