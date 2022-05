Se incendió la caldera en un edificio céntrico

El incendio ocurrió esta tarde en uno de los edificios situados frente a la Terminal de Ómnibus. Si bien hubo tensión, no se registraron personas heridas.

El siniestro se inició a las 17 en el edificio “Torraca V”, ubicado sobre la calle Pellegrini, entre Brown y Rivadavia, donde funcionan los distintos juzgados de Familia y departamentos habitacionales.

El fuego se produjo en el departamento “C” del séptimo piso. La policía de la Seccional Primera y los bomberos concurrieron de inmediato para controlar la situación. Se informó que se prendió fuego una caldera, pero no hubo mayores daños. Los moradores de ese departamento no estaban en esos momentos y no hubo heridos.