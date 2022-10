Se jubiló Betina Grossman tras 35 años de servicios

Grossman inició el trámite previsional en octubre del 2020. “Estoy feliz, pasé gran parte de mi vida en este trabajo. Me permitió el trato con la gente y el conocimiento de la provincia, a la que, si bien no nací acá, la sentí mía”, dijo Betina Grossman.

Agradeció al equipo que la acompañó en la función. “Se conformó un gran equipo, que quedará de buena manera para responder a la exigencia de la actividad”, destacó.

Abrazada a su jubilación, “me dedicaré a otras actividades. No me alcanza el tiempo, porque hago yoga, natación, danzas circulares, talleres literarios. Y desde hace muchos años integro ‘Encuentro’, concurro y tomo clases con la profesora Cecilia Glanzmann. Me encanta escribir. Además ofrecemos talleres literarios en la biblioteca ‘Agustín Alvarez’, que es un placer. Hago muchas cosas para disfrutar y celebrar la vida”, subrayó.