Se llevan dos celulares de la casa de Pedro Kreder

Los dispositivos, encontrados sin chip, podrían pertenecer al hombre desaparecido junto a Juana Inés Morales desde el 11 de octubre.

En las últimas horas, los investigadores hallaron dos teléfonos celulares en la vivienda de Pedro Alberto Kreder (79), el hombre desaparecido junto a Juana Inés Morales desde el pasado 11 de octubre. Según fuentes cercanas a la pesquisa, se presume que los dispositivos pertenecerían a Kreder.

Uno de los teléfonos es antiguo y el otro de modelo más reciente, aunque ambos fueron encontrados sin chip. Los aparatos fueron secuestrados y quedaron a disposición de los peritos, quienes analizarán si conservan registros, contactos o información que pueda aportar pistas sobre el paradero de la pareja.

El hallazgo tuvo lugar en el marco de los rastrillajes intensivos que se desarrollan en la zona de Cañadón Visser y Rocas Coloradas. De los operativos participan más de 60 efectivos policiales, grupos de canes y personal especializado, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad del Chubut.

La investigación continúa en curso mientras familiares y allegados mantienen la esperanza de que surjan nuevos indicios que permitan esclarecer el caso y dar con el paradero de ambos jubilados.